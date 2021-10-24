Осторожно! Вирусы в Play Market маскируются под "Игру в кальмара"

Популярностью южнокорейского сериала "Игра в кальмара" решили воспользоваться мошенники. В Play Market появилось более 200 приложений, среди которых обнаружен опасный софт

Мошенники пытаются заработать на популярности сериала "Игра в кальмара"

Исследователь вредоносного программного обеспечения для Android Лукас Стефанко сообщил, что самые скачиваемые из них достигли 1 миллиона установок за 10 дней.

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При этом, они не отличаются каким-то игровым процессом – игры были сделаны на быструю руку, лишь бы привлечь внимание потенциальных пользователей.

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Тем не менее, они несут в себе опасность. По словам Стефанко, в некоторых играх встроен вирус, который подписывает пользователя на платные услуги без его ведома.

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Игру под названием Squid со встроенным вирусом типа Joker скачало более 5 тысяч человек, прежде чем ее удалили из магазина.