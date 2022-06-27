Нептун дает задний ход: как рассмотреть ретроградную петлю газового гиганта

Завтра, 28 июля, рано утром Нептун станет ретроградным: начнется его движение на запад. Газовый гигант будет хорошо виден в телескопы между 2 и 4 часами ночи

Нептун дает задний ход: рассмотреть ретроградную петлю газового гиганта лучше всего завтра рано утром во вторник, 28 июля / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Рано утром во вторник (28 июня) Нептун станет ретроградным, в результате чего движение планеты на восток по ночному небу прекратится и начнется ее движение на запад.

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По словам Вогана, наблюдатели за небом смогут увидеть в телескопы бледно-голубой диск Нептуна.

Посмотрите на юго-восточное небо между 2 и 4 часами ночи по местному времени, чтобы мельком увидеть газового гиганта, комментирует Крис Вон,- планета движется в обратную сторону по своей орбите, если смотреть с Земли.

Астрономы называют это "очевидным ретроградным движением", потому что это оптическая иллюзия. Точное время начала ретроградного движения Нептуна зависит от вашего конкретного местоположения: отследить ход планеты можно с помощью приложений для наблюдения за небом SkySafari, или программного обеспечения Starry Night, чтобы проверить время.

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Ретроградные петли возникают, когда Земля на более быстрой орбите ближе к Солнцу проходит мимо более далеких планет "на внутренней траектории", — пишет Вон.

Чем дальше от Солнца, тем дольше планета находится в ретроградном движении: полностью ретроградное движение Нептуна завершится 3 декабря 2022 года.

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