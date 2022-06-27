Нептун дає задній хід: як розгледіти ретроградну петлю газового гіганта

Завтра, 28 липня, рано-вранці Нептун стане ретроградним: почнеться його рух на захід. Газовий гігант буде добре видно в телескопи між 2 і 4 годинами ночі

Нептун дає задній хід: розглянути ретроградну петлю газового гіганта найкраще завтра вранці у вівторок, 28 липня / Фото: Колаж: Сьогодні

Рано вранці у вівторок (28 червня) Нептун стане ретроградним, внаслідок чого рух планети на схід нічним небом припиниться і почнеться її рух на захід.

Також ми писали, що безіменний кратер на Марсі схожий на людське око. Після вівторка Нептун "почне ретроградну петлю в західному напрямку, Як продовжиться до початку грудня", зазначає геофізик Кріс Вон, астроном-аматор з SkySafari Software.

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За словами Вогана, спостерігачі за небом зможуть побачити у телескопи блідо-блакитний диск Нептуна.

Подивіться на південно-східне небо між 2 і 4 годинами ночі за місцевим часом, щоб миттю побачити газового гіганта, – коментує Кріс Вон, – планета рухається у зворотний бік своєю орбітою, якщо дивитися із Землі.

Астрономи називають це "очевидним ретроградним рухом", тому що це оптична ілюзія. Точний час початку ретроградного руху Нептуна залежить від вашого конкретного розташування: відстежити хід планети можна за допомогою додатків для спостереження за небом SkySafari, або програмне забезпечення Starry Night, щоб перевірити час.

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Ретроградні петлі виникають, коли Земля на більш швидкій орбіті ближче до Сонця проходить повз далекі планети "на внутрішній траєкторії", — пише Вон.

Що далі від Сонця, то довше планета знаходиться в ретроградному русі: повністю р етроградний рух Нептуна завершиться 3 грудня 2022 року.

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