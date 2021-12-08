Техно
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Переговоры Байден - Путин Бенфика - Динамо: онлайн Бенфика - Динамо: онлайн 🚑 Трагическое ДТП под Черниговом 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Техно

NASA запустило вертолет на Марсе: сколько он пролетел и какие были проблемы

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
8 декабря, 13:24
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Космического агентство NASA провело в рамках исследовательской миссии уже 17-й запуск на Красной планете вертолета Ingenuity
NASA испытало вертолет на Марсе уже в 17 раз
NASA испытало вертолет на Марсе уже в 17 раз / Фото: Wikipedia, NASA

В этот раз после успешного пролета в северо-восточном направлении радиосвязь между вертолетом Ingenuity и марсоходом Perseverence была нарушена на некоторое время.

Читайте также: Самый популярный электромобиль в Украине использовали для создания лунохода

Реклама

Позже марсоход получил телеметрию, свидетельствовавшую о том, что с вертолетом все хорошо, отмечает NASA в Twitter.

Последний, 17-й полет длился 117 секунд на высоте 10 метров над поверхностью Марса. Всего вертолет преодолел 187 метров.

Реклама

Читайте также: NASA готовит МКС к закрытию через 8 лет: как люди попадут на Марс

Связь была утрачена на 15 минут, после чего марсоход получил несколько пакетов данных от Ingenuity, указывающих на исправность бортовой электроники и аккумулятора.

Реклама

Потеря связи, как предполагает NASA, была вызвана сложной конфигурацией радиосвязи во время посадки.

Читайте также: Ледяная луна и байдарка на Титане: NASA показало будущее человечества

Агенство считает, что в целом полет прошел успешно. Следующее испытание пройдет в ближайшие две недели.

Напомним, ранее марсоход Curiosity снял потрясающее фото пейзажа на Красной планете.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости
Техно
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было
Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять