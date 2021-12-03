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Ржавчина и сияющее Солнце: Curiosity снял потрясающее фото пейзажа на Марсе

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
3 декабря, 13:39
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Марсоход NASA Curiosity, робот-исследователь Красной планеты, сделал новое селфи в окружении обширной каменистой местности на Марсе
Марсоход сделал новое селфи на Красной планете
Марсоход сделал новое селфи на Красной планете / Фото: NASA, Pixabay

NASA показало последнее фото с марсохода Curiosity, демонстрирующее прекрасный пейзаж с солнцем, сияющим в небе.

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Последнее 360-градусное селфи робот-исследователь сделал 20 ноября: это панорама, состоящая из 81 отдельного изображения, сшитого вместе, пишет NASA.

Новое селфи показывает потрясающий пейзаж Марса
Новое селфи показывает потрясающий пейзаж Марса / Фото: NASA

На изображении хорошо выделяется красный цвет ржавчины поверхности Марса, а также разнообразный ландшафт Красной планеты.

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Такой снимок был сделана тепловизором Mars Hand Lens Imager, расположенным на конце манипулятора марсохода.

На снимке хорошо видна ржавчина поверхности Марса
На снимке хорошо видна ржавчина поверхности Марса / Фото: NASA

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На фотографии также запечатлен вид на гору Шарп высотой 5,5 км, которую Curiosity пересекает с 2014 года в поисках признаков вымершей жизни на Красной планете.

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Ранее марсоход снимал гору Рафаэля Наварро и фронтон Гринхью, а теперь направится к узкому проходу Мария Гордон Нотч.

Напомним, ранее NASA показало будущее человечества на других планетах.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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