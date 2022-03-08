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СЕГОДНЯ Техно

Apple представила iPhone SE и iPad Air: характеристики и цены новинок

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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8 марта, 22:42
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Сегодня Apple провела первую в 2022 году презентацию своих новых продуктов. Давайте разбираться, что показали фанатам "яблочной" техники
Apple презентовала новые модели iPhone SE и iPad Air
Apple презентовала новые модели iPhone SE и iPad Air / Фото: Коллаж: Сегодня

Презентация началась с выступления гендиректора Apple Тима Кука в сине-желты тонах. А затем перешли к самому главному – свет увидели новые iPhone SE и iPad Air.

iPhone SE

Новая модель бюджетного айфона получила привычный дизайн – одна камера на тыльной стороне и кнопка с отпечатком пальцев на передней. Новинка получила экран диагональю 4,7 дюйма (IPS).

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Работать iPhone SE будет на новом чипе A15, как и флагманские iPhone 13 и 13 Pro. Также он оснащен модулем 5G, который в Украине еще не поддерживается. Компания обещает суперпроизводительность и другие плюшки. Нет повода им не верить.

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Новинка будет доступна в трех цветах: черный, белый и красный. В продажу iPhone SE поступит 18 марта. Цена стартует от 429 долларов (12 870 грн).

iPad Air

Планшет получил 10,9-дюймовый дисплей Liquid Retina и поддержкой HDR и две 12-мегапиксельных камеры – одна спереди, вторая – сзади. При этом, планшет поддерживает функцию Center Stage, которая позволяет удерживать пользователя в центре кадра во время разговоров по видеосвязи.

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Оснащается новинка процессором Apple M1. Разработчики обещают на 60% лучшую производительность, чем в предыдущей модели.

iPad Air будет доступен в вариантах с 64 и 256 Гб и в пяти цветовых решениях. Стоимость стартует от 599 долларов (17 970 грн). Версия с 5G стартует от 799 долларов (22 470 грн). Продажи также стартуют 18 марта.

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