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Apple неожиданно выпустила обновление для восьмилетних iPhone: зачем

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
25 сентября, 11:19
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Apple не забывает о поддержке старых моделей своей продукции. Вслед за обновлением актуальных моделей улучшение безопасности получили девайсы, выпущенные в середине прошлого десятилетия
Старые модели Apple получили обновлене систем безопасности
Старые модели Apple получили обновлене систем безопасности

Недавно Apple выпустила обновление операционной системы iOS 15, которую поддерживают модели шестилетнего возраста. Но на этом сюрприз для владельцев айфонов не закончен.

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На днях компания начала распространение обновления для старых моделей смартфонов, планшетов и плеера iPod. Например, iPhone 5s был представлен еще в 2013 году!

Прошивка iOS 12.5.5 доступна для следующих устройств:

  • iPhone 5s
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
  • iPad Air 1-го поколения
  • iPad mini 2
  • iPad mini 3
  • iPod touch 6-го поколения

Главная задача обновления – устранить уязвимости и проблемы безопасности, связанные с XNU, WebKit и CoreGraphics. Так, уязвимость для XNU позволяла выполнять код с привилегией ядра.

В WebKit для выполнения кода использовался "злонамеренно созданный веб-контент". А уязвимость CoreGraphics работала путем обработки вредоносного PDF-файла, пишет gagadget.com.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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