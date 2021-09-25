Apple неожиданно выпустила обновление для восьмилетних iPhone: зачем

Недавно Apple выпустила обновление операционной системы iOS 15, которую поддерживают модели шестилетнего возраста. Но на этом сюрприз для владельцев айфонов не закончен.
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На днях компания начала распространение обновления для старых моделей смартфонов, планшетов и плеера iPod. Например, iPhone 5s был представлен еще в 2013 году!
Прошивка iOS 12.5.5 доступна для следующих устройств:
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPad Air 1-го поколения
- iPad mini 2
- iPad mini 3
- iPod touch 6-го поколения
Главная задача обновления – устранить уязвимости и проблемы безопасности, связанные с XNU, WebKit и CoreGraphics. Так, уязвимость для XNU позволяла выполнять код с привилегией ядра.
В WebKit для выполнения кода использовался "злонамеренно созданный веб-контент". А уязвимость CoreGraphics работала путем обработки вредоносного PDF-файла, пишет gagadget.com.