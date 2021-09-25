Apple несподівано випустила оновлення для восьмирічних iPhone: навіщо

Нещодавно Apple випустила оновлення операційної системи iOS 15, яку підтримують моделі шестирічного віку. Але на цьому сюрприз для власників айфонів не закінчений.
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Днями компанія почала поширення поновлення для старих моделей смартфонів, планшетів і плеєра iPod. Наприклад, iPhone 5s був представлений ще в 2013 році!
Прошивка iOS 12.5.5 доступна для наступних пристроїв:
- iPhone 5s
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPad Air 1-го покоління
- iPad mini 2
- iPad mini 3
- iPod touch 6-го покоління
Головне завдання оновлення – усунути уразливості і проблеми безпеки, пов'язані з XNU, WebKit і CoreGraphics. Так, вразливість для XNU дозволяла виконувати код з привілеєм ядра.
У WebKit для виконання коду використовувався "зловмисно створений веб-контент". А вразливість CoreGraphics працювала шляхом обробки шкідливого PDF-файлу, пише gagadget.com.