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Apple несподівано випустила оновлення для восьмирічних iPhone: навіщо

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
25 вересня, 11:19
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Apple не забуває про підтримку старих моделей своєї продукції. Слідом за оновленням актуальних моделей поліпшення безпеки отримали девайси, випущені в середині минулого десятиліття
Старі моделі Apple отримали оновлення систем безпеки
Старі моделі Apple отримали оновлення систем безпеки

Нещодавно Apple випустила оновлення операційної системи iOS 15, яку підтримують моделі шестирічного віку. Але на цьому сюрприз для власників айфонів не закінчений.

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Днями компанія почала поширення поновлення для старих моделей смартфонів, планшетів і плеєра iPod. Наприклад, iPhone 5s був представлений ще в 2013 році!

Прошивка iOS 12.5.5 доступна для наступних пристроїв:

  • iPhone 5s
  • iPhone 6
  • iPhone 6 Plus
  • iPad Air 1-го покоління
  • iPad mini 2
  • iPad mini 3
  • iPod touch 6-го покоління

Головне завдання оновлення – усунути уразливості і проблеми безпеки, пов'язані з XNU, WebKit і CoreGraphics. Так, вразливість для XNU дозволяла виконувати код з привілеєм ядра.

У WebKit для виконання коду використовувався "зловмисно створений веб-контент". А вразливість CoreGraphics працювала шляхом обробки шкідливого PDF-файлу, пише gagadget.com.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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