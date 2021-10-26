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Забудьте про маски: вчені розробили фільтр, що вбиває коронавірус

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
26 жовтня, 12:51
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Вченими та інженерами Кембриджського університету розроблено новий наноматеріал на основі вуглецю для фільтрації повітря, здатний вловлювати та знищувати різні віруси, у тому числі коронавірус тварин, близький родич SARS-CoV-2
Фільтр здатний знищувати коронавірус у замкнутих приміщеннях
Фільтр здатний знищувати коронавірус у замкнутих приміщеннях / Фото: Pixabay

Прототип оснащений ультратонкими електропровідними мембранами із вуглецевих нанотрубок.

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Вона забезпечує одночасну фільтрацію та дезінфекцію вірусів тепловими спалахами за рахунок резистивного нагріву до температур вище 100 °C, дезактивуючи віруси, включаючи бета-коронавірус, за секунди.

Дослідники кажуть, що фільтр корисний для боротьби з поширенням вірусних захворювань, що передаються повітрям, у замкнутих приміщеннях, незалежно від того, використовується він як автономний блок або разом із системами вентиляції та опалення. phys.org.

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Він ефективно вловлює краплі респіраторної рідини – переносника багатьох вірусів, включаючи коронавіруси, – які утворюються при кашлі, розмові чи диханні. Саме ці респіраторні частинки сприяють високому рівню інфікування у закритих приміщеннях.

"На основі знань, отриманих у рамках цього проекту, було розроблено кілька робочих прототипів, які демонструють здатність фільтра очищати повітря до 99% у невеликій кімнаті або в автомобілі швидкої допомоги протягом 10-20 хвилин", – розповів один із розробників Лірон Ісман.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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