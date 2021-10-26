Забудьте о масках: ученые разработали фильтр, убивающий коронавирус

Прототип оснащен ультратонкими электропроводящими мембранами из углеродных нанотрубок.
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Она обеспечивает одновременную фильтрацию и дезинфекцию вирусов тепловыми вспышками за счет резистивного нагрева до температур выше 100 °C, дезактивируя вирусы, включая бета-коронавирус, за секунды.
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Исследователи говорят, что фильтр полезен для борьбы с распространением вирусных заболеваний, передающихся по воздуху, в замкнутых помещениях, независимо от того, используется ли он как автономный блок или вместе с системами вентиляции и отопления, сообщает phys.org.
Он эффективно улавливает капли респираторной жидкости – переносчика многих вирусов, включая коронавирусы, – которые образуются при кашле, разговоре или дыхании. Именно эти респираторные частицы способствуют высокому уровню инфицирования в закрытых помещениях.
"На основе знаний, полученных в рамках этого проекта, было разработано несколько рабочих прототипов, демонстрирующих способность фильтра очищать воздух до 99% в небольшой комнате или в автомобиле скорой помощи в течение 10–20 минут", – рассказал один из разработчиков Лирон Иссман.