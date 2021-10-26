Забудьте о масках: ученые разработали фильтр, убивающий коронавирус

Учеными и инженерами Кембриджского университета разработан новый наноматериал на основе углерода для фильтрации воздуха, способный улавливать и уничтожать различные вирусы, в том числе коронавирус животных, близкий родственник SARS-CoV-2

Фильтр способен уничтожать коронавирус в замкнутых помещениях / Фото: Pixabay

Прототип оснащен ультратонкими электропроводящими мембранами из углеродных нанотрубок.

Читайте также: Коронавирус покажется сказкой: таяние вечной мерзлоты освободит новые вирусы и бактерии

Реклама

Она обеспечивает одновременную фильтрацию и дезинфекцию вирусов тепловыми вспышками за счет резистивного нагрева до температур выше 100 °C, дезактивируя вирусы, включая бета-коронавирус, за секунды.

Исследователи говорят, что фильтр полезен для борьбы с распространением вирусных заболеваний, передающихся по воздуху, в замкнутых помещениях, независимо от того, используется ли он как автономный блок или вместе с системами вентиляции и отопления, сообщает phys.org.

Реклама

Он эффективно улавливает капли респираторной жидкости – переносчика многих вирусов, включая коронавирусы, – которые образуются при кашле, разговоре или дыхании. Именно эти респираторные частицы способствуют высокому уровню инфицирования в закрытых помещениях.