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Забудьте о масках: ученые разработали фильтр, убивающий коронавирус

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
26 октября, 12:51
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Учеными и инженерами Кембриджского университета разработан новый наноматериал на основе углерода для фильтрации воздуха, способный улавливать и уничтожать различные вирусы, в том числе коронавирус животных, близкий родственник SARS-CoV-2
Фильтр способен уничтожать коронавирус в замкнутых помещениях
Фильтр способен уничтожать коронавирус в замкнутых помещениях / Фото: Pixabay

Прототип оснащен ультратонкими электропроводящими мембранами из углеродных нанотрубок.

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Она обеспечивает одновременную фильтрацию и дезинфекцию вирусов тепловыми вспышками за счет резистивного нагрева до температур выше 100 °C, дезактивируя вирусы, включая бета-коронавирус, за секунды.

Исследователи говорят, что фильтр полезен для борьбы с распространением вирусных заболеваний, передающихся по воздуху, в замкнутых помещениях, независимо от того, используется ли он как автономный блок или вместе с системами вентиляции и отопления, сообщает phys.org.

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Он эффективно улавливает капли респираторной жидкости – переносчика многих вирусов, включая коронавирусы, – которые образуются при кашле, разговоре или дыхании. Именно эти респираторные частицы способствуют высокому уровню инфицирования в закрытых помещениях.

"На основе знаний, полученных в рамках этого проекта, было разработано несколько рабочих прототипов, демонстрирующих способность фильтра очищать воздух до 99% в небольшой комнате или в автомобиле скорой помощи в течение 10–20 минут", – рассказал один из разработчиков Лирон Иссман.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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