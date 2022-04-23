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Країна піратів: Росія озвучила список товарів, які можна ввозити до країни контрабандою

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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23 квітня, 10:14
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Після введення санкцій росіяни залишилися без сучасної техніки, тому влада вирішила зайнятися піратством на державному рівні
У Росії озвучили список дозволеної контрабанди
У Росії озвучили список дозволеної контрабанди / Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії опублікували список товарів, які можна ввозити до країни без дозволу правовласника, тобто – ввозити контрабандою.

Таке рішення в країні ухвалили після запровадження західних санкцій, внаслідок чого Росію залишили більшість світових брендів.

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Мінпромторг пропонує узаконити продаж без дозволу правовласника понад 50 груп товарів та близько 200 брендів :

  • смартфонів, годинників та навушників Apple, гаджетів та електроніки Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, а також принтерів, сканерів Huawei та Lenovo.
  • техніки під марками Asus, Panasonic, Intel та інших, побутової техніки Electrolux, Miele, Dyson та інших, ігрових приставок Xbox, PlayStation, Nintendo.
  • автомобілі, комплектуючі для авто, обладнання та механічні пристрої, текстиль, шкіряні вироби, одяг, хутро, парфумерія та інші категорії товарів.
  • обладнання для різних галузей – видобуток корисних копалин, електроенергетика, залізничний та судноплавний транспорт, сільське господарство, лісопереробка та інші.

Проте поки що навіть російські чиновники не знають, коли вдасться завезти в країну першу партію піратських товарів. Це може бути навіть через шість місяців, пише kod.ru, посилаючись на інформацію низки місцевих ЗМІ.

Раніше ми писали, що росіян змушують допомагати українській армії: яку підлянку їм підсунув популярний сервіс. Російським користувачам залишили лише можливість виведення кешбеку до благодійного фонду.

Олександр Трикіша
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