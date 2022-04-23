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Страна пиратов: Россия озвучила список товаров, которые можно ввозить в страну контрабандой

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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23 апреля, 10:14
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После введения санкций россияне остались без современной техники, поэтому власти решили заняться пиратством на государственном уровне
В России озвучили список разрешенной контрабанды
В России озвучили список разрешенной контрабанды / Фото: Коллаж: Сегодня

В России опубликовали список товаров, которые можно ввозить в страну без разрешения правообладателя, другими словами – ввозить контрабандой.

Такое решение в стране приняли после введения западных санкций, в результате чего Россию покинули большинство мировых брендов.

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Минпромторг предлагает узаконить продажу без разрешения правообладателя более 50 групп товаров и около 200 брендов:

  • смартфонов, часов и наушников Apple, гаджетов и электроники Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, а также принтеров, сканеров Huawei и Lenovo.
  • техники под марками Asus, Panasonic, Intel и других, бытовой техники Electrolux, Miele, Dyson и других, игровых приставок Xbox, PlayStation, Nintendo.
  • автомобили, комплектующие для авто, оборудование и механические устройства, текстиль, кожаные изделия, одежда, мех, парфюмерия и прочие категории товаров.
  • оборудование для различных отраслей – добыча полезных ископаемых, электроэнергетика, железнодорожный и судоходный транспорт, сельское хозяйство, лесопереработка и другие.

Тем не менее пока даже российские чиновники не знают, когда удастся ввезти в страну первую партию пиратских товаров. Это может быть даже через шесть месяцев, пишет kod.ru, ссылаясь на информацию ряда местных СМИ.

Ранее мы писали, что россиян заставляют помогать украинской армии: какую подлянку им подсунул популярный сервис. Российским пользователям оставили только возможность вывода кешбэка в благотворительный фонд.

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