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Росіян змушують допомагати українській армії: яку підлянку їм підсунув популярний сервіс

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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21 квітня, 09:26
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Російським користувачам залишили лише можливість виведення кешбеку до благодійного фонду
Letyshops дозволяє росіянам вивести гроші лише для допомоги ЗСУ
Letyshops дозволяє росіянам вивести гроші лише для допомоги ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Популярний кешбек-сервіс Letyshops пішов із Росії після початку війни проти України, а тепер підсунув росіянам ще більшу свиню.

У росіян накопичилося чимало грошей на рахунках сервіса, які вони планували витратити на нові покупки. Проте сервіс дозволяє вивести кошти лише на допомогу українській армії у фонд "Повернися живим".

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При цьому для українських користувачів залишається можливість виводу на особисті банківські картки.

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Кешбек-сервіс належить українському підприємцю Ігореві Гнатовському, а основний офіс знаходиться у Вінниці. З початком вторгнення в Україні компанія розіслала користувачам листа, де пояснила причини звільнення з РФ.

Раніше ми писали, що у Вікіпедії з'явилася стаття про рашизм. Термін набув широкого поширення у неофіційних колах у 2008 році – під час російсько-грузинської війни.

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