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Плями на Сонці можуть викликати геомагнітну бурю на цьому тижні

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
25 жовтня, 14:55
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Вчені виявили плями на сонці, які можуть викликати геомагнітні бурі на Землі. Це може статися на початку цього тижня
Плями на Сонці можуть викликати геомагнітну бурю
Плями на Сонці можуть викликати геомагнітну бурю / Фото: Pixabay

Сонячні плями – це більш темні і більш прохолодні області на поверхні Сонця; вони зазвичай з'являються в областях з інтенсивною магнітною активністю.

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Коли ця енергія вивільняється, виникають сонячні спалахи і великі бурі, так звані корональні викиди маси (CME).

Коли великий сонячний спалах або CME викидається в напрямку Землі, цей потік енергії може викликати безліч явищ, починаючи від активного полярного сяйва в північних широтах і закінчуючи значним руйнуванням всього електрообладнання по всій планеті, пише weatherboy.com.

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За останні 24 години площа сонячних плям збільшилася вдвічі. Також область навколо них стала більш складною, що може бути ознакою того, що може статися викид корональної маси.

Сильне коливання, що виходить від Сонця, може викликати на Землі геомагнітну бурю. Навіть найслабша буря, 1-го рівня, може викликати слабкі коливання в електромережі і незначний вплив на роботу супутників.

До речі, геомагнітні бурі найвищого класу G5 відбуваються дуже рідко, в останній раз її зафіксували в 1859 році. Але сьогодні така буря стала б справжньою катастрофою, з огляду на те, наскільки ми залежні від електрики і різної техніки.

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Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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