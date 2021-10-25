Техно
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 💡 Большое обновление сетей Выборы в Харькове Выборы в Харькове
СЕГОДНЯ Техно

Пятна на Солнце могут вызвать геомагнитную бурю на этой неделе

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
25 октября, 14:55
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ученые обнаружили пятна на солнце, которые могут вызвать геомагнитные бури на Земле. Это может случиться в начале этой недели
Пятна на Солнце могут вызвать геомагнитную бурю
Пятна на Солнце могут вызвать геомагнитную бурю / Фото: Pixabay

Солнечные пятна – это более темные и более прохладные области на поверхности Солнца; они обычно появляются в областях с интенсивной магнитной активностью.

Читайте также: Магнитные бури в ноябре 2021 года: прогноз на месяц

Реклама

Когда эта энергия высвобождается, возникают солнечные вспышки и большие бури, называемые корональными выбросами массы (CME).

Когда большая солнечная вспышка или CME выбрасывается в направлении Земли, этот поток энергии может вызвать множество явлений, начиная от активного полярного сияния в северных широтах и ​​заканчивая значительным разрушением всего электрооборудования по всей планете, пишет weatherboy.com.

Реклама

За последние 24 часа площадь солнечных пятен увеличилась вдвое. Также область вокруг них стала более сложной, что может быть признаком того, что может произойти выброс корональной массы.

Сильное возмущение, исходящее от Солнца, может вызвать на Земле геомагнитную бурю. Даже самая слабая буря, 1-го уровня, может вызвать слабые колебания в электросети и незначительные воздействия на работу спутников.

Кстати, геомагнитные бури самого высокого класса G5 происходят очень редко, в последний раз ее зафиксировали в 1859 году. Но сегодня такая буря стала бы настоящей катастрофой, учитывая, насколько мы зависимы от электричества и различной техники.

Реклама

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Новости о технологиях и гаджетах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Налогами по цифровизации
Что будет с 4G и 5G в Украине
Лови связь!
Красота космоса
Лучшие астрономические фото
Фото кольцевого солнечного затмения в Тибете выиграло главную награду
Победители в других номинациях
Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Опрос
Цитата дня

Рабочие места с предприятий и из офиса перенесут в дом — это, по-видимому, наиболее удивительная особенность цивилизации Третьей волны

Элвин Тофлер «Третья волна», 1980 Американский футуролог, социолог, философ
Тест-драйв
Самый дорогой спорткар Киева
14 тысяч гривен за 60 минут
И как оно?
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять