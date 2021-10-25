Пятна на Солнце могут вызвать геомагнитную бурю на этой неделе

Ученые обнаружили пятна на солнце, которые могут вызвать геомагнитные бури на Земле. Это может случиться в начале этой недели

Пятна на Солнце могут вызвать геомагнитную бурю / Фото: Pixabay

Солнечные пятна – это более темные и более прохладные области на поверхности Солнца; они обычно появляются в областях с интенсивной магнитной активностью.

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Когда эта энергия высвобождается, возникают солнечные вспышки и большие бури, называемые корональными выбросами массы (CME).

Когда большая солнечная вспышка или CME выбрасывается в направлении Земли, этот поток энергии может вызвать множество явлений, начиная от активного полярного сияния в северных широтах и ​​заканчивая значительным разрушением всего электрооборудования по всей планете, пишет weatherboy.com.

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За последние 24 часа площадь солнечных пятен увеличилась вдвое. Также область вокруг них стала более сложной, что может быть признаком того, что может произойти выброс корональной массы.

Сильное возмущение, исходящее от Солнца, может вызвать на Земле геомагнитную бурю. Даже самая слабая буря, 1-го уровня, может вызвать слабые колебания в электросети и незначительные воздействия на работу спутников.

Кстати, геомагнитные бури самого высокого класса G5 происходят очень редко, в последний раз ее зафиксировали в 1859 году. Но сегодня такая буря стала бы настоящей катастрофой, учитывая, насколько мы зависимы от электричества и различной техники.