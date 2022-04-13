Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Техно

Оцифровка української культури: волонтери створюють 3D моделі пам'ятників на випадок знищення Росією

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
13 квітня, 12:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
3D моделі всіх об'єктів культурної спадщини зберігатимуться протягом п'яти років після закінчення війни
В Україні почали оцифровувати пам'ятники
В Україні почали оцифровувати пам'ятники / Фото: Колаж: Сьогодні

Російське вторгнення має на меті знищити Україну не лише у плані держави, а й нашу культурну спадщину. Тому в Україні запустили проект під назвою Backup Ukraine, який використовує 3D-моделювання для збереження об'єктів культурної спадщини

"Знищення культурної спадщини країни – найшвидший спосіб стерти їхню національну ідентичність.

У світлі помилкового заперечення Росією суверенітету та унікальної національної ідентичності України ми вкрай серйозно ставимося до знищення історії країни", – йдеться на сайті проекту.

Для збереження культурної спадщини проект використовує програму штучного інтелекту, надану компанією Polycam.

Реклама

Сканувати пам'ятники та інші матеріальні цінності може будь-хто зі смартфона, але в заходах безпеки організатори проекту вдаються до допомоги спеціального волонтерського загону.

Великі пам'ятники чи будівлі можна сканувати за допомогою дронів, але автори проекту попереджають, що робити це потрібно обережно, погоджуючи з місцевою владою з огляду на ситуацію в країні.

Реклама

Цей проект створено у співпраці між Данським національним комітетом ЮНЕСКО, датською некомерційною організацією Blue Shield Denmark, Polycam та Vice Media Group у тісній співпраці з Українською ініціативою з порятунку спадщини у надзвичайних ситуаціях та Національним музеєм історії України.

Polycam зобов'язується зберігати онлайн-архів мінімум протягом 5 років після закінчення війни.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Наука і техніка

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Більше новин
НЬЮЗМЕЙКЕРИ
Наші автори
Олександр Трикіша Оцифровка української культури: волонтери створюють 3D моделі пам'ятників на випадок знищення Росією Олександр Трикіша · Team Lead Техно Сьогодні
Руслан Антонов Nokia повністю йде з російського ринку Руслан Антонов · редактор Техно Сьогодні
Творча команда
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Червона планета
Цікаво
Крипто
Майнить
ТОП публікацій
Олександр Трикіша

Олександр Трикіша

Team Lead Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИТТЯ
Більше лайфхаків
Життя на орбіті
Більше новин
ТОП публікацій
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
СПОРТ
Більше спорту
Останні новини
Більше новин
Вони пішли з Росії
Найбільші технологічні компанії
1
Apple Apple
$2.668 T
2
Microsoft Microsoft
$2.204 T
3
Google (Alphabet) Google (Alphabet)
$1.751 T
4
Amazon Amazon
$1.482 T
5
Nvidia Nvidia
$571.56 B
Хто ще
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Цифрове заспокійливе
Знищуй ворога!
Управляти "Байрактаров"
Залишайся живим
Як тримати зв'язок без Мережі і інтернету
Дізнатися
Хто краще всіх фотографує у 2022 році
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Чому вони найкращі
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

40178.09

Binance Coin (BNB)

419.96

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

105.96

Theta (THETA)

3.1

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти