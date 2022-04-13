Оцифровка украинской культуры: волонтеры создают 3D модели памятников на случай уничтожения Россией

3D модели всех объектов культурного наследия будут храниться а протяжении пяти лет после окончания войны

В Украине начали оцифровывать памятники / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские вторжение имеет цель уничтожить Украину не только в плане государства, но и наше культурное наследие. Поэтому в Украине запустили проект под названием Backup Ukraine, использующий 3D-моделирования для сохранения объектов культурного наследия

"Уничтожение культурного наследия страны – самый быстрый способ стереть их национальную идентичность. В свете ложного отрицания Россией суверенитета и уникальной национальной идентичности Украины мы крайне серьезно относимся к уничтожению истории страны", – говорится на сайте проекта.

Для сохранения культурного наследия проект использует программу искусственного интеллекта, предоставленную компанией Polycam.

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Сканировать памятники и другие материальные ценности может любой желающий со смартфона, но в мерах безопасности организаторы проекта прибегают к помощи специального волонтерского отряда.

Крупные памятники или здания можно сканировать с помощью дронов, но авторы проекта предупреждают, что делать это нужно осторожно, согласовывая с местными властями, учитывая ситуацию в стране.

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Этот проект создан в сотрудничестве между Датским национальным комитетом ЮНЕСКО, датской некоммерческой организацией Blue Shield Denmark, Polycam и Vice Media Group в тесном сотрудничестве с Украинской инициативой по спасению наследия в чрезвычайных ситуациях, и Национальным музеем истории Украины.

Polycam обязуется хранить онлайн-архив как минимум в течение 5 лет после окончания войны.