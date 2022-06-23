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М777 вже на фронті: що відомо про унікальні гаубиці (фото, відео)

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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23 червня, 15:11
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Україна вже успішно застосовує гаубиці проти російських загарбників
Гаубиця має унікальні та високі оперативні можливості.
Гаубиця має унікальні та високі оперативні можливості. / Фото: Колаж: Сьогодні

Гаубиці М777, передані Україні Сполученими Штатами Америки, вже добре рекомендують себе в дії проти російських окупантів. Наприклад, оперативне командування "Південь" вже повідомило про те, що підрозділи оперативного угруповання військ "Каховка" успішно застосовують їх на полі бою.

Сайт "Сьогодні" розповів про нову зброю у лавах ЗСУ.

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Характеристики

Як зазначається, M777 – це буксирувана гаубиця калібру 155-мм, яка використовується сухопутними військами різних країн, зокрема США, Австралії, Канади, Індії, Саудівської Аравії та вже України.

Гаубиця виготовляється підрозділом Global Combat Systems компанії BAE Systems. Управління контрактом, а також виробництво та складання титанових конструкцій і пов'язаних із ними компонентів віддачі базується у Великій Британії. Проте остаточне складання та випробування проводяться на підприємстві BAE у США – при цьому в гаубиці використовуються близько 70% деталей американського виробництва.

Унікальність гаубиці М777, серед іншого, полягає в її масі – 4218 кг, – що робить її найлегшою гаубицею подібного типу і дозволяє транспортувати, наприклад, на зовнішній підвісці вертольота CH-47, а також значно полегшує десантування, обслуговування та зберігання.

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Крім цього, М777 має високі оперативні можливості. Наприклад, час розгортання становить всього 6 хвилин, а досвідчений розрахунок може зробити близько 5 пострілів за хвилину. Водночас розрахунок складається із п'яти-семи осіб.

Гаубиця може вести вогонь керованими снарядами "Екскалібур" (дальність ефективної стрільби, залежно від модифікації снаряда, перевищує 40 кілометрів), а за допомогою спеціальних снарядів – вражати цілі на далеких дистанціях із низьким круговим відхиленням.

Гаубиця М777 на навчаннях.
Гаубиця М777 на навчаннях. / Фото: Getty Images

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Цікаво, що М777 відрізняється від інших гаубиць наявністю високоточної цифрової комп'ютерної системи керування вогнем Towed Artillery Digitization. Вона використовує для наведення на ціль GPS та дані, отримані від безпілотників, що дозволяє вести точний вогонь на великі відстані. Особлива перевага M777 полягає в сумісності з керованими снарядами – M712 Copperhead із лазерним наведенням та M982 Excalibur із GPS та інерційним наведенням.

Зазначається, що гаубиця має такі характеристики:

1) далекобійність:

  • максимальна звичайними снарядами – 24,7 км;
  • максимальна спеціальними снарядами – 40 км;

2) скорострільність:

  • інтенсивна – 5 пострілів за хвилину терміном до 2-х хвилин;
  • стандартна – 2 постріли на хвилину;

3) розгортання:

  • розгортання – <3 хвилин;
  • згортання – <2 хвилин;

4) обмеження:

  • висота підйому – +1,275 мм;
  • висота опускання – −43 мм;

5) траверс (на перевезення) – 400 мм зліва та справа (6,400 мм через QuickSwitch);

6) буксирування:

  • максимальна швидкість буксирування – 88 км/год;
  • швидкість по пересіченій місцевості – 24 км/год;

7) транспортування:

  • тягачі – MTVR, FMTV, M800 та M900 5-тонні вантажівки, а також будь-які 2,5-тонні вантажівки;
  • літаки – C130, C141, C17, C5;
  • гелікоптери – CH53E, CH47D, MV22, C-130.

Водночас станом на 2017 рік вартість одного екземпляра М777 оцінювалась у 3 737 931 долар.

Раніше сайт "Сьогодні" писав про самохідні гармати-гаубиці Panzerhaubitze 2000, які ЗСУ вже використовують проти російських окупантів.

Павло Чернишук
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Перше сонячне затемнення-2022
Як це було

У ніч із 30 квітня на 1 травня пройшло перше у 2020 році сонячне затемнення

Сонячне затемнення відбувається, коли Місяць стає в одну лінію між Сонцем та Землею

Але через особливу траєкторію Місяць не повністю закрив Сонце, надавши йому форми півмісяця.

Затемнення могли спостерігати тільки в Антарктиді, Південній Америці та в Тихому та Атлантичному океанах.

Наступне сонячне затемнення відбудеться 25 жовтня. Тоді його можна буде побачити у Європі

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Як безпечно використовувати смартфон в окупації
9 порад

Знайдіть старий працездатний телефон, який ви можете віддати на вимогу окупантів. Заховайте телефон, яким ви плануєте користуватися, у сухе тепле місце

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