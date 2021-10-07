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Российские хакеры пытались проникнуть в правительственные сети США и Европы

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
7 октября, 11:56
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Российские хакеры, стоящие за успешным взломом федеральных агентств США в 2020 году, пытались проникнуть в правительственные сети США и Европы
Российские хакеры пытались взломать сети США и Европы
Российские хакеры пытались взломать сети США и Европы / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская группа взломала несколько технологических компаний, однако это не афишировалось. Хакеры также использовали новые инструменты и методы в некоторых своих операциях в этом году. Ранее мы писали о масштабной кибератаке от украинца: иностранные компании потеряли почти 4 млрд гривен.

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Об этом сообщил CNN старший вице-президент и технический директор компании по кибербезопасности Mandiant Чарльз Кармакал.

"Группа скомпрометировала несколько государственных структур, организаций, занимающихся политическими и внешнеполитическими вопросами, а также поставщиков технологий, которые обеспечивают прямой или косвенный доступ к конечным целевым организациям в Северной Америке и Европе", – сказал Кармакал.

/ Фото: Getty Images / Teera Konakan

Неясно, к каким данным, если таковые имеются, получили доступ хакеры. Официальный представитель США, знакомый с этим вопросом, сообщил, что федеральные агентства отслеживают последние действия российских хакеров.

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Российская группа наиболее известна тем, что использовала подделанное программное обеспечение, созданное федеральным подрядчиком SolarWinds, для взлома деятельности по меньшей мере девяти агентств США, о которой стало известно в декабре 2020 года.

Злоумышленники в течение нескольких месяцев оставались незамеченными в несекретных сетях электронной почты министерств юстиции. Интересно, что ранее Россия обвинила Украину, США и Германию в хакерских атаках.

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Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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