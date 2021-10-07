Техно
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Разумкова звільнили 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🍿 Справа Труханова 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Техно

Російські хакери намагалися проникнути в урядові мережі США і Європи

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
7 жовтня, 11:56
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російські хакери, які стоять за успішним зломом федеральних агентств США в 2020 році, намагалися проникнути в урядові мережі США і Європи
Російські хакери намагалися зламати мережі США і Європи
Російські хакери намагалися зламати мережі США і Європи / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська група зламала кілька технологічних компаній, проте це не афішувалося. Хакери також використовували нові інструменти і методи в деяких своїх операціях в цьому році. Раніше ми писали про масштабну кібератаку від українця: іноземні компанії втратили майже 4 млрд гривень.

Читайте також: Витік даних 1,5 мільярда користувачів Facebook не пов'язаний зі збоєм

Реклама

Про це повідомив CNN старший віце-президент і технічний директор компанії з кібербезпеки Mandiant Чарльз Кармакал.

"Група скомпрометувала кілька державних структур, організацій, що займаються політичними і зовнішньополітичними питаннями, а також постачальників технологій, які забезпечують прямий або непрямий доступ до кінцевих цільових організацій в Північній Америці і Європі", – сказав Кармакал.

/ Фото: Getty Images / Teera Konakan

Неясно, до яких даних, якщо такі є, отримали доступ хакери. Офіційний представник США, знайомий з цим питанням, повідомив, що федеральні агентства відстежують останні дії російських хакерів.

Реклама

Російська група найбільш відома тим, що використовувала підроблене програмне забезпечення, Створене федеральним підрядником SolarWinds, для злому діяльності щонайменше дев'яти агентств США, про яку стало відомо в грудні 2020 року.

Зловмисники протягом декількох місяців залишалися непоміченими в несекретних мережах електронної пошти міністерств юстиції. Цікаво, що раніше Росія звинуватила Україну, США та Німеччину в хакерських атаках.

Реклама

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Новини про технології та гаджети
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Хости з майбутнього
Мули
Несподівані події, які не тільки лежать за межами наших знань, а й за межами нашого розуміння того, як влаштованіий світ
Просвіщатися
Автомобільний горосокоп
Яке ти авто?
Дізнатись
Цитата дня

Робочі місця з підприємств і з офісу перенесуть в будинок — це, мабуть, найбільш дивна особливість цивілізації Третьої хвилі

Елвін Тофлер «Третя хвиля», 1980 Американський футуролог, соціолог, філософ
Найпопулярніші в Україні

Samsung

Galaxy Note 20 5G

Apple

iPhone 12

Apple

iPhone SE (2-го покоління)

Samsung

Galaxy S20

Google

Pixel 4a 5G
Тест-драйв
Найдорожчий спорткар Києва
14 тисяч гривень за 60 хвилин
І як воно?
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти