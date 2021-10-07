Російські хакери намагалися проникнути в урядові мережі США і Європи

Російські хакери, які стоять за успішним зломом федеральних агентств США в 2020 році, намагалися проникнути в урядові мережі США і Європи

Російські хакери намагалися зламати мережі США і Європи / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська група зламала кілька технологічних компаній, проте це не афішувалося. Хакери також використовували нові інструменти і методи в деяких своїх операціях в цьому році. Раніше ми писали про масштабну кібератаку від українця: іноземні компанії втратили майже 4 млрд гривень.

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Про це повідомив CNN старший віце-президент і технічний директор компанії з кібербезпеки Mandiant Чарльз Кармакал.

"Група скомпрометувала кілька державних структур, організацій, що займаються політичними і зовнішньополітичними питаннями, а також постачальників технологій, які забезпечують прямий або непрямий доступ до кінцевих цільових організацій в Північній Америці і Європі", – сказав Кармакал.

/ Фото: Getty Images / Teera Konakan

Неясно, до яких даних, якщо такі є, отримали доступ хакери. Офіційний представник США, знайомий з цим питанням, повідомив, що федеральні агентства відстежують останні дії російських хакерів.

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Російська група найбільш відома тим, що використовувала підроблене програмне забезпечення, Створене федеральним підрядником SolarWinds, для злому діяльності щонайменше дев'яти агентств США, про яку стало відомо в грудні 2020 року.

Зловмисники протягом декількох місяців залишалися непоміченими в несекретних мережах електронної пошти міністерств юстиції. Цікаво, що раніше Росія звинуватила Україну, США та Німеччину в хакерських атаках.