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СЕГОДНЯ Техно

Россия катится в каменный век: список компаний, ушедшие из РФ за прошедшие сутки

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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2 апреля, 08:07
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Можно вечно смотреть на три вещи: огонь, воду и то, как Россию покидают международные компании
Отток международных компаний из России продолжается
Отток международных компаний из России продолжается / Фото: Коллаж: Сегодня

С первого дня начала войны в Украине из России начали уходить международные компании. Прошел месяц, а отток техногигантов из страны-агрессора не останавливается. Свежей подборкой поделился министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Санкции против РФ на 2 апреля

  • Logitech International S.A. заявила об остановке поставок в Россию. Это швейцарская компания, производитель компьютерной периферии, гаджетов для геймеров.
  • Recruit Group, кадровая компания со штаб-квартирой в Японии, имеющая поисковую систему вакансий Indeed, приостановила бизнес в России. Компания также ограничила деятельность сайта Indeed на российской территории и удалила из системы все объявления о вакансиях от российских правительственных и военных организаций.
  • Automatic Data Processing прекратила продажи в России. Это американская компания, являющаяся поставщиком ПО и услуг для управления человеческими ресурсами.
  • Amadeus IT Group прекратила сотрудничество с российскими авиалиниями "Аэрофлот". Amadeus – это компания, входящая в глобальную дистрибьюторскую систему (GDS). Международная компьютерная система бронирований обеспечивает доступ к бронированию авиабилетов, гостиниц, круизных туров, проката автомобилей для более 104 тыс. туристических агентств.
  • Emerson Electric прекращает инвестиции в Россию. Компания объединяет технологию и инжиниринг во многих отраслях и предлагает технологические решения для промышленных, коммерческих и потребительских рынков.
  • Японский игровой гигант Nintendo Company Limited прекратил поставки консолей в Россию. Также платежный сервис Nintendo eShop приостановил обработку платежей в рублях.

Интересно, что в России вводят ответные "санкции" – накануне там запретили покупать иностранное ПО, зато разрешили воровать.

Александр Трикиша
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