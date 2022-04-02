Росія котиться в кам'яний вік: список компаній, що пішли з РФ за минулу добу

З першого дня початку війни в Україні з Росії почали йти міжнародні компанії. Минув місяць, а відтік техногігантів із країни-агресора не зупиняється. Свіжою добіркою поділився Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
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Санкції проти РФ на 2 квітня
- Logitech International S.A. заявила про зупинення поставок до росії. Це швейцарська компанія, виробник комп'ютерної периферії, девайсів для геймерів.
- Recruit Group, кадрова компанія зі штаб-квартирою в Японії, яка має пошукову систему вакансій Indeed, призупинила бізнес у РФ. Компанія також обмежила діяльність сайту Indeed на російській території та видалила із системи всі оголошення про вакансії від російських урядових і військових організацій.
- Automatic Data Processing припинила продажі у РФ. Це американська компанія, що є постачальником ПЗ та послуг для управління людськими ресурсами.
- Amadeus IT Group припинила співпрацю з російськими авіалініями "Аерофлот". Amadeus – це компанія, яка входить у глобальну дистриб'юторську систему (GDS). Міжнародна комп'ютерна система бронювань забезпечує доступ до бронювання авіаквитків, готелів, круїзних турів, прокату автомобілів для більш ніж 104 тис. туристичних агенцій.
- Emerson Electric припиняє інвестиції до Росії. Компанія поєднує технологію та інжиніринг у багатьох галузях промисловості й пропонує технологічні рішення для промислових, комерційних та споживчих ринків.
- Японський ігровий гігант Nintendo Company Limited припинив постачання консолей до Росії. Також платіжний сервіс Nintendo eShop призупинив обробку платежів у рублях.
Цікаво, що в Росії вводять "санкції" у відповідь – напередодні там заборонили купувати іноземне ПЗ, натомість дозволили красти.