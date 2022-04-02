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СЬОГОДНІ Техно

Росія котиться в кам'яний вік: список компаній, що пішли з РФ за минулу добу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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2 квітня, 08:07
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Можна вічно дивитися на три речі: вогонь, воду і те, як Росію залишають міжнародні компанії
Відтік міжнародних компаній із Росії триває
Відтік міжнародних компаній із Росії триває / Фото: Колаж: Сьогодні

З першого дня початку війни в Україні з Росії почали йти міжнародні компанії. Минув місяць, а відтік техногігантів із країни-агресора не зупиняється. Свіжою добіркою поділився Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Санкції проти РФ на 2 квітня

  • Logitech International S.A. заявила про зупинення поставок до росії. Це швейцарська компанія, виробник комп'ютерної периферії, девайсів для геймерів.
  • Recruit Group, кадрова компанія зі штаб-квартирою в Японії, яка має пошукову систему вакансій Indeed, призупинила бізнес у РФ. Компанія також обмежила діяльність сайту Indeed на російській території та видалила із системи всі оголошення про вакансії від російських урядових і військових організацій.
  • Automatic Data Processing припинила продажі у РФ. Це американська компанія, що є постачальником ПЗ та послуг для управління людськими ресурсами.
  • Amadeus IT Group припинила співпрацю з російськими авіалініями "Аерофлот". Amadeus – це компанія, яка входить у глобальну дистриб'юторську систему (GDS). Міжнародна комп'ютерна система бронювань забезпечує доступ до бронювання авіаквитків, готелів, круїзних турів, прокату автомобілів для більш ніж 104 тис. туристичних агенцій.
  • Emerson Electric припиняє інвестиції до Росії. Компанія поєднує технологію та інжиніринг у багатьох галузях промисловості й пропонує технологічні рішення для промислових, комерційних та споживчих ринків.
  • Японський ігровий гігант Nintendo Company Limited припинив постачання консолей до Росії. Також платіжний сервіс Nintendo eShop призупинив обробку платежів у рублях.

Цікаво, що в Росії вводять "санкції" у відповідь – напередодні там заборонили купувати іноземне ПЗ, натомість дозволили красти.

Олександр Трикіша
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