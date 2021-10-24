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Это Крым, Украина! Астронавт показал красоту Украины из космоса

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
24 октября, 20:52
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Астронавт Европейского космического агентства Тома песке, пребывающий с миссией на Международной космической станции, сделал красивое фото одной из достопримечательностей Украины
Тома Песке сфотографировал украинское озеро из космоса
Тома Песке сфотографировал украинское озеро из космоса / Фото: Twitter

У себя в Twitter Песке показал, как выглядит знаменитое Лемурийское озеро из космоса. Подписчики астронавта предположили, что необычный цвет озера обусловлен наличием поблизости химических заводов.

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"Соленые озера на Крымском полуострове. Немного субботних красок", – поделился эмоциями астронавт.

Лемурийское озеро находится на границе Херсонской области и АР Крым, временно оккупированной Россией. Необычный розовый цвет озеро получило благодаря жизнедеятельности водорослей дуналиелла солоноводная, которые под действием солнца производят бетакаротин.

Лемурийское Озеро. Фото: Wikipedia

Ранее Тома Песке сфотографировал Киев из космоса. На снимках можно увидеть много знакомых для киевлян объектов. Астронавт вспомнил, как ранее уже фотографировал столицу Украины. Последний раз это было зимой, когда Днепр был покрыт льдом.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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