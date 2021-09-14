Apple оновила найдешевший iPad і iPad Mini

Сьогодні відбулася презентація нової лінійки продуктів Apple. Традиційно презентацію провів генеральний директор Apple Тім Кук

Apple представив оновлений iPod

Першим на презентації від Apple було презентовано найдешевший iPad, вартістю від 329 доларів. У продаж в США він надійде на наступному тижні, а передзамовлення можна зробити вже сьогодні

iPad отримав процесор A13 і став втричі швидше. Також покращили камеру, тепер фокус буде налаштовуватися швидше.

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Тепер камера буде стежити за тим, кого вона знімає. Раніше це було тільки в iPad Pro! При цьому, нова функція буде працювати в сторонніх додатках.

Наступним був представлений iPad Mini

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Міні версія отримала найграндіознішу зміну в своїй історії. Планшет отримав чотири нові забарвлення:

Розмір екрану збільшився до 8.3", але розміри планшета не зміняться. Збільшення вдалося досягти за рахунок зменшення рамок. Також Mini отримав Touch ID зверху, як у Pro-версії.

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Apple збільшив на 40 відсотків продуктивність, додав порт C-type і підтримку 5G.

Крім цього, були істотно оновлені камери. Вартість iPod Mini стартує від 499 доларів. Замовлення можливе вже сьогодні, але потрібно буде почекати до наступного тижня. У США, зрозуміло.