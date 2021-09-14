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Apple оновила найдешевший iPad і iPad Mini

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
14 вересня, 20:16
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Сьогодні відбулася презентація нової лінійки продуктів Apple. Традиційно презентацію провів генеральний директор Apple Тім Кук
Apple представив оновлений iPod
Apple представив оновлений iPod

Першим на презентації від Apple було презентовано найдешевший iPad, вартістю від 329 доларів. У продаж в США він надійде на наступному тижні, а передзамовлення можна зробити вже сьогодні

iPad отримав процесор A13 і став втричі швидше. Також покращили камеру, тепер фокус буде налаштовуватися швидше.

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Тепер камера буде стежити за тим, кого вона знімає. Раніше це було тільки в iPad Pro! При цьому, нова функція буде працювати в сторонніх додатках.

Наступним був представлений iPad Mini

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Міні версія отримала найграндіознішу зміну в своїй історії. Планшет отримав чотири нові забарвлення:

Розмір екрану збільшився до 8.3", але розміри планшета не зміняться. Збільшення вдалося досягти за рахунок зменшення рамок. Також Mini отримав Touch ID зверху, як у Pro-версії.

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Apple збільшив на 40 відсотків продуктивність, додав порт C-type і підтримку 5G.

Крім цього, були істотно оновлені камери. Вартість iPod Mini стартує від 499 доларів. Замовлення можливе вже сьогодні, але потрібно буде почекати до наступного тижня. У США, зрозуміло.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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