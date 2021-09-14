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Прямая трансляция презентации iPhone 13

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
14 сентября, 17:10
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Во вторник, 14 сентября, пройдет долгожданная премьера новой линейки продуктов Apple. За прямой трансляцией презентации может следить на нашем сайте
Сегодня Apple покажет новые iPhone 13 и Apple Watch Series 7
Сегодня Apple покажет новые iPhone 13 и Apple Watch Series 7 / Фото: REUTERS

Прямая трансляция презентации iPhone 13 начнется в 20:00 по киевскому времени. Мы уже приводили список трансляций, где можно смотреть мероприятие от Apple.

Сегодня Apple представит iPhone 13 и Apple Watch Series 7. Также ожидалось, что пользователям покажут новые модели MacBook Pro и iPad, но последние инсайды говорят о переносе презентации этих продуктов.

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Кроме этого, смотреть представление нового "айфона" можно прямо на нашем сайте! Трансляция пройдет в плеере ниже:

Каким будет iPhone 13

Серия iPhone 13 будет иметь линейку из четырех устройств: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

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Версии Pro и Pro Max получат дисплей с частотой обновления 120 Гц и поддержкой технологии Alway-on display. Также в версии Pro ждут появления технологии ProMotion.

Смартфоны будут иметь уменьшенную "челку" и будут оснащаться однокристальным чипом Apple A15 Bionic. Он не будет отличаться от предыдущего, но должен быть немного резвее.

Также Apple решила пока отказаться от скандальной системы сканирования фото. После критики в компании взяли дополнительное время, чтобы собрать информацию и внести улучшения.

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iPhone 13 будет представлен 14 сентября
iPhone 13 будет представлен 14 сентября

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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