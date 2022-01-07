Розумний гребінець для фарбування волосся та невидимі навушники: ТОП-15 технологій CES-2022

Серед кращих технологій 2022 року з'явилися розумний замок на NFC і 97-дюймовий телевізор

Крім того, бренди презентували найкращі ігрові ноутбуки, планшети 3 в 1, розумний телевізор, який не дасть вам сидіти близько до екрану, та електрокар, що долає до 1000 км без підзарядки.

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Це говорить про те, що для припинення інновацій у світі технологій явно знадобиться щось більше, ніж пандемія, пише у своєму огляді найкращих новинок, пише Tom's guide.

Нижче ми відібрали 15 найцікавіших ідей та технологій, представлених на виставці CES-2022.

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Складаний дисплей-ноутбук з найкращим дизайном

Компанія, як ми вже писали раніше, представила 3 в 1 – планшет, ноутбук та дисплей ZenBook 17 Fold OLED.

По суті, він являє собою екран, що складається, який нагадує ноутбук тільки в складеному вигляді.

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Пристрій отримав складний OLED-дисплей – в режимі розкладного ноутбука ми отримаєте екран 12,3-дюйма, в режимі дисплея – екран 17,3 дюйма.

У комплекті постачається клавіатура. Планшет отримав процесор Intel Core i7 серії U 12-го покоління, до 16 ГБ оперативної пам'яті та до 1 ТБ пам'яті. У продажу ZenBook 17 Fold OLED з'явиться у другому кварталі 2022 року.

Телевізор-гігант з екраном 97 дюймів

Нагороди за найкращий телевізор, а їх цього року LG представила чимало, заслуговує, на думку видання, 97-дюймовий OLED-телевізор LG G2 із OLED Evo G.

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Це найбільший OLED-телевізор LG в історії. Він покращений у порівнянні з торішнім OLED Evo спеціальною технологією відведення тепла, що дозволить уникнути вигоряння.

Телевізор оснащений 7.1.2-канальним звуком, повним набором портів HDMI 2.1 та найновішим процесором Alpha 9 Gen 5 з апскейлінгом 4K.

Єдина проблема з 97-дюймовим телевізором полягає в тому, щоб знайти місце для встановлення.

Ноутбук з другим екраном та інфрачервоною камерою

Серед новинок, які цього року презентувала Lenovo, видання виділяє ThinkBook Plus Gen 3, про яку ми вже також писали.

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Це, нагадаємо, перший на ринку ноутбук, який одержав 17,3-дюймовий основний дисплей 21:10. Він оснащений процесором Intel Core H-серії 12-го покоління, об'ємом пам'яті до 32 ГБ та накопичувачем до 2 ТБ.

У ноутбука також є інфрачервона камера Full HD, Wi-Fi 6E та скляна панель Click Pad.

Його особливість – 8-дюймовий додатковий дисплей із підтримкою цифрового стілусу, який дозволяє вам робити все, від нотаток до використання калькулятора.

ThinkBook Plus Gen 3 надійде у продаж у травні 2022 року за стартовою ціною 1399 доларів.

Невидимі навушники змінять ринок аудігаджетів

Найновішим аудіопродуктом, представленим на виставці CES 2022, стали "невидимі навушники" Noveto N1.

Цей перший пристрій використовує технологію "розумного променя" для передачі звуку, який чуєте тільки ви, без необхідності використання навушників.

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Noveto N1 працює шляхом передачі ультразвуку повітрям у невеликі звукові кишені за межами ваших вух.

Інші почують не більше ніж шепіт, а інтелектуальне відстеження обличчя пристрою N1 слідуватиме за вашою головою в русі. Новинка може змінити ринок аудіо.

Розумний гребінець для фарбування волосся – майстер більше не потрібен?

Новий пристрій Colorsonic від L'Oreal розроблений, щоб спростити процес фарбування волосся в домашніх умовах.

По суті, ви замовляєте бажаний колір – у колекції Colorsonic на вибір надається 40 відтінків, а потім вставляєте картридж і розчісує гаджет по волоссю, починаючи з коріння.

У ньому використовується осцилююча насадка із щетини, щоб наносити барвник зигзагоподібним візерунком для рівномірного покриття.

Розумна стіна для скелелазіння: тренуватися можна вдома

Clmbr – це автономний тренажер з невеликою площею – 84 см у квадраті, який дозволяє виконувати тренування зі скелелазіння, не виходячи з вітальні.

Підписавшись на програму, ви отримаєте доступ до бібліотеки тренувань, а також силових класів та занять йогою.

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Скелелазіння будинку обійдеться недешево; Clmbr стартує від 2799 доларів, і вам знадобиться щомісячна передплата за 39 доларів.

Найкраща VR-гарнітура з тактильними відчуттями

Sony представила специфікацію PlayStation VR2. Гарнітура матиме роздільну здатність 2000 x 2040, що перевершує характеристики Oculus Quest 2.

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Також є налаштування з одним кабелем, покращене поле зору порівняно з оригінальною гарнітурою PSVR.

Крім того, користувачам обіцяють тактильні відчуття та нові камери у стилі DualSense для відстеження руху. Пристрій буде сумісний із технологією Sony 3D Audio.

Найкращий смартфон: суперкамера та миттєве оновлення екрану

OnePlus 10 Pro – це флагманський пристрій зі швидкою зарядкою на 80 Вт до дисплеєм, що миттєво оновлюється, підтримує оновлену версію технології LTPO.

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Крім того, шведський виробник об'єктивів Hasselblad повернувся до підтримки камер OnePlus 10 Pro, що має забезпечити яскравість знімків, які роблять нові телефони.

OnePlus 10 Pro дебютує Китаї 11 січня, але поки що неясно, коли він вийде на інші ринки.

До 1000 км на електрокарі без підзарядки

Mercedes Vision EQXX здатний проїхати майже 998 кілометрів без підзарядки. Mercedes досяг цього, поставивши в основу аеродинаміку та знизивши вагу, щоб зменшити кількість енергії, необхідної подолання такого шляху.

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Допомагає і новий дизайн акумулятора: він на 50% менший та на 30% легший, ніж у Mercedes EQS, і водночас пропонує ті ж 100 кВтг потужності.

Крім того, він має сонячні панелі, які можуть генерувати енергію під час водіння.

Вигнутий монітор: 34 дюйми та світлодіодне підсвічування

Samsung Odyssey Neo G8 – разючий вигнутий ігровий монітор на 4K 240 Гц. Цей 34-дюймовий вигнутий білий монітор 1000R виглядає як молодший брат минулорічного Samsung Odyssey Neo G9.

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Він оснащений світлодіодним дисплеєм Quantum Mini, що дає більш високий рівень яскравості, глибший чорний колір і багатшу контрастність.

Samsung ще не підтвердив дату випуску та ціни, але, швидше за все, він коштуватиме близько 2500 доларів.

Ігровий ноутбук 2 в 1: новітні процесори та знімна клавіатура

Ноутбук Asus ROG Flow Z13 забезпечує потужність ігрового ноутбука в тонкому, легкому та універсальному корпусі, як ми вже писали раніше.

Він, нагадаємо, є планшетом з 13,4-дюймовим дисплеєм і підставкою. Планшет буде поставлятися зі зйомною клавіатурою з підсвічуванням кожної клавіші.

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Він також має можливість підключення до зовнішнього корпусу графічного процесора для більш швидкої та якісної графіки через фірмовий порт.

ROG Flow Z13 можна налаштувати на зображення IPS 1080p з частотою оновлення 120 Гц, але для кращої якості можна отримати сенсорний екран 4K IPS з частотою оновлення 60 Гц.

ROG Flow Z13 постачатиметься у 2022 році з Windows 11 та новітніми процесорами Intel 12-го покоління. Також він отримає графічну карту Nvidia RTX 3050 Ti, 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5 та до 1 ТБ SSD.

Розумний годинник: виклик Apple Watch і Galaxy Watch

Garmin Venu 2 Plus кидають виклик моделям Apple Watch та Galaxy Watch. Це буде можливим завдяки додатковій підтримці телефонних дзвінків для користувачів iOS та Android.

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Крім того, нові смарт-години отримають функцію підтримки голосового помічника.

Цей портативний комп'ютер зможе працювати довше завдяки неймовірному 9-денному часу автономної роботи.

Кращий ноутбук для затятих геймерів

Ігровий монстр Alienware m17 R5 Ryzen Edition оснащений найновішими процесорами AMD Ryzen та відеокартами Radeon.

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Незважаючи на відсутність OLED-екрана, великий 17-дюймовий дисплей (до 4K) відобразить найдрібніші деталі будь-якої гри.

Він отримав помітний напівфутуристичний дизайн та міцну конструкцію. Це ноутбук, який підійде затятим геймерам, вийде навесні 2022 року.

Веб-камера заощадить заряд та відрегулює якість перегляду

Sony Bravia Cam надає нові розумні функції: вона визначатиме, де ви повинні покращити якість перегляду.

Якщо камера Bravia Cam виявляє, що в кімнаті нікого немає, вона вимкне телевізор для економії енергії.

Він також може регулювати налаштування зображення та звуку залежно від того, де ви сидите, і скаже, якщо ви знаходитесь занадто близько до екрана.

Найкращий розумний замок на NFC

Це перший інтелектуальний замок із підтримкою віртуальних ключів Apple, тобто Schlage можна розблокувати за допомогою Apple Watch чи iPhone.

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Додавши замок у свій Apple Wallet, ви зможете відкривати або закривати Schlage Encode Plus на ваших дверях, просто підносячи пристрій до засуву.

Тоді як деякі з існуючих кращих розумних замків мають контроль наближення через Bluetooth або Wi-Fi, Encode Plus працює з NFC.

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