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З'явилися навушники-перекладач з будь-якої мови

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
26 листопада, 16:10
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Бездротові інноваційні пристрої працюють як універсальний перекладач і не вимагають підключення до роумінгу
Нові навушники можуть перекладати мову в реальному часі
Нові навушники можуть перекладати мову в реальному часі / Фото: Pixabay

Компанія Pilot створила крихітний навушник, який перекладає мову, яку ви чуєте, на мову, яку ви розумієте. Нагадаємо, раніше AirPods 3 отримали захист від води.

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Новий пристрій може перекладати будь-якою мовою, і вам навіть не знадобиться підключення до роумінгу в іншій країні, пише Interesting Engineering.


Крихітний девайс вкладається у вухо та працює в режим реального часу. Він створений з метою подолати мовний бар'єр у всьому світі.

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На думку фахівців, новий пристрій може допомогти як туристам, так і бізнесменам, політикам, які ведуть міжнародні перемовини.

Навушники працюють разом із додатком, і можуть працювати також в автономному режимі – саме тому не варто перейматися передачею даних в іншій країні.

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Waverly Labs – компанія, що стоїть за пілотом, приймає замовлення зі свого веб-сайту на нові навушники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Motorola покаже смартфон із 200-мегапіксельною камерою вже у грудні 2021 року.

Крім того, Apple планує випускати власні 5G-модеми з 2023 року.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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