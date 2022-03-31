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Список компаний, покинувших Россию за последние сутки

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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31 марта, 10:19
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Список компаний, свернувших свой бизнес в России из-за войны в Украине, пополняется ежедневно
В России становится все больше пустых полок
В России становится все больше пустых полок / Фото: Getty Images

Минцифры опубликовало новую порцию санкций, которые ввели международные компании в отношении Росси за последние сутки.

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Кто закрыл свой бизнес в России

  • Вслед за IKEA свои магазины для россиян закрывает и мебельная компания Jysk.
  • Электронная система мгновенных интернет-расчетов Webmoney запретила все операции с рублями.
  • Европейская платформа обмена криптовалюты BTC-Alpha приостановила работу с рублями и заблокировала аккаунты россиян.
  • Корпорация по предоставлению финансовых услуг American Express приостанавливает торговые операции в РФ и Беларуси.
  • Один из крупнейших холдингов Финляндии в сфере розничной торговли, автосервиса, гостиничных, банковских и ресторанных услуг S Group прекращает деятельность в РФ.
  • Ведущая британская букмекерская компания Bet365 ушла с российского рынка.
  • Канадская нефтесервисная компания Calfrac Well Services останавливает все инвестиции в российский рынок.
  • Финский производитель хлебобулочных и кондитерских изделий Fazer закрывает производство в РФ.

Ранее мы писали, что россияне через суд требуют вернуть деньги за технику Apple. Большинство сервисов Apple стали недоступными после введения санкций против России.

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