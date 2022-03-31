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СЬОГОДНІ Техно

Список компаній, що залишили Росію за останню добу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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31 березня, 10:19
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Список компаній, що згорнули свій бізнес у Росії через війну в Україні, поповнюється щодня
У Росію стає все більше пустих полиць
У Росію стає все більше пустих полиць / Фото: Getty Images

Мінцифри опублікувало нову порцію санкцій, які запровадили міжнародні компанії щодо Росії за останню добу.

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Хто закрив свій бізнес у Росії

  • Після IKEA свої магазини для росіян закриває і меблева компанія Jysk.
  • Електронна система миттєвих інтернет-розрахунків Webmoney заборонила всі операції з рублями.
  • Європейська платформа обміну криптовалюти BTC-Alpha призупинила роботу з рублями та заблокувала акаунти росіян.
  • Корпорація з надання фінансових послуг American Express призупиняє торгові операції в РФ та Білорусі.
  • Один з найбільших холдингів Фінляндії у сфері роздрібної торгівлі, автосервісу, готельних, банківських та ресторанних послуг S Group припиняє діяльність у РФ.
  • Провідна британська букмекерська компанія Bet365 пішла з російського ринку.
  • Канадська нафтосервісна компанія Calfrac Well Services зупиняє всі інвестиції у російський ринок.
  • Фінський виробник хлібобулочних та кондитерських виробів Fazer закриває виробництво в РФ.

Раніше ми писали, що росіяни через суд вимагають повернути гроші за техніку Apple. Більшість сервісів Apple стали недоступними після запровадження санкцій проти Росії.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
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$1.751 T
4
Amazon Amazon
$1.482 T
5
Nvidia Nvidia
$571.56 B
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