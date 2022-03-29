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Привет 90-е: в России хотят отменить безлимитный интернет

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29 марта, 11:42
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Россияне расплачиваются за вторжение в Украину / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Министерство цифрового развития России призвало операторов связи отказаться от безлимитного интернета в своих тарифных планах. На такой ход пришлось пойти из-за проблем с доступностью иностранного оборудования. А через полгода в России не будет даже мобильной связи.

"В условиях внешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей.

Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг", – говорится в письме, которое было разослано крупным операторам.

Если операторы прислушаются к совету (а у них нет другого выбора), то Россия вернется к концу 90-х, когда о безлимитном интернете можно было мечтать, а большинство пользователей подключалось к глобально сети через модем.

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К лимиту траффика добавится еще и медленная скорость, ведь Россию отключили от международной Сети. Это значит, что трафик этих провайдеров пойдет через Азию, что существенно замедлит скорость передачи данных.

Сергей Антонов Корреспондент "Сегодня" Больше статей автора
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