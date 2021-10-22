Игра для руководителей: как проект Кибербосс стал лучшим в стране

200 руководителей участвуют в обучении в игровой форме. Лидер рейтинга определяется самими игроками

"Кибербосс". Корпоративная игра для менеджеров "Медиа Группы Украины" стала лучшей в стране / Фото: Коллаж: Сегодня

Проект по обучению руководителей "Медиа Группы Украина" (МГУ) признан лучшим в стране!

Команда эйчаров одержала победу в двух номинациях "HR-digital" и "Столица" ведущей премии страны "HR-бренд" – ежегодной независимой авторитетной премии за лучшие проекты в области управления персоналом.

Кибербосс – что это

Игра "Кибербосс" – программа обучения руководителей МГУ практикам регулярного менеджмента. Игра погружает участников в виртуальный мир киберпанка (технологическое будущее), где они соревнуются за звание Кибербосс.

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Скрин из игры Кибербосс

Цель проекта – трансформация корпоративной культуры через углубление управленческой экспертизы. Главная идея обучения – ориентация на применение стандартных управленческих инструментов в практической деятельности руководителя, его операционная совершенство.

Уникальность и оригинальность проекта заключается в том, что сразу 200 руководителей участвуют в обучении. Привлекаются ТОП-менеджеры в качестве экспертов. Разработка проекта – на 100% собственными силами.

Как проходит обучение

Формат обучения – microlearning. Еженедельно участники получают доступ к новой лекции, продолжительность которой не превышает 15 минут, и задачи: ответ на один теоретический вопрос к лекции ранжирования ответов других участников и их комментирование (обратная связь).

Всего программа обучения предусматривает 8 модулей:

планирование;

делегирование;

обратная связь;

интервью по компетенциям;

проведения совещаний;

компенсации и льготы;

финансы для нефинансистов;

командообразование.

Баланс теории и практики

"В целом, максимальная занятость в неделю составляет 50 минут максимум. Обучение рассчитано на год. Такой формат был необычным для наших коллег, но мы имеем много положительных отзывов о том, что есть возможность учиться осмысленно и имплементировать знания постепенно в свою управленческую практику.

Геймификация так захватила управленцев. Jни каждый раз интересуются, кто на самом деле Мими (чат-бот, который присылает задачи участникам и отвечает на все вопросы) и кто из участников сейчас находится в ТОПе рейтинга (ведь рейтинг является анонимным).

20% теории и 80% практики, чтобы скорее внедрять в жизнь и эффективно управлять своей командой", – комментирует директор по управлению персоналом "Медиа Группы Украина" Евгений Бондаренко.

Директор по управлению персоналом "Медиа Группы Украина" Евгений Бондаренко

Игра имеет модульный и долговременный характер, поскольку акцент делается не на теоретических знаниях, а на изменении поведения. Это помогает шаг за шагом достигать совершенства в своей операционной деятельности и обмениваться опытом друг с другом.