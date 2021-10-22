Техно
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 Выборы в Харькове Выборы в Харькове 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Техно

Игра для руководителей: как проект Кибербосс стал лучшим в стране

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
22 октября, 18:18
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
200 руководителей участвуют в обучении в игровой форме. Лидер рейтинга определяется самими игроками
"Кибербосс". Корпоративная игра для менеджеров "Медиа Группы Украины" стала лучшей в стране
"Кибербосс". Корпоративная игра для менеджеров "Медиа Группы Украины" стала лучшей в стране / Фото: Коллаж: Сегодня

Проект по обучению руководителей "Медиа Группы Украина" (МГУ) признан лучшим в стране!

Команда эйчаров одержала победу в двух номинациях "HR-digital" и "Столица" ведущей премии страны "HR-бренд" – ежегодной независимой авторитетной премии за лучшие проекты в области управления персоналом.

Кибербосс – что это

Игра "Кибербосс" – программа обучения руководителей МГУ практикам регулярного менеджмента. Игра погружает участников в виртуальный мир киберпанка (технологическое будущее), где они соревнуются за звание Кибербосс.

Скрин из игры Кибербосс
Скрин из игры Кибербосс

Цель проекта – трансформация корпоративной культуры через углубление управленческой экспертизы. Главная идея обучения – ориентация на применение стандартных управленческих инструментов в практической деятельности руководителя, его операционная совершенство.

Уникальность и оригинальность проекта заключается в том, что сразу 200 руководителей участвуют в обучении. Привлекаются ТОП-менеджеры в качестве экспертов. Разработка проекта – на 100% собственными силами.

Как проходит обучение

Формат обучения – microlearning. Еженедельно участники получают доступ к новой лекции, продолжительность которой не превышает 15 минут, и задачи: ответ на один теоретический вопрос к лекции ранжирования ответов других участников и их комментирование (обратная связь).

Всего программа обучения предусматривает 8 модулей:

  • планирование;
  • делегирование;
  • обратная связь;
  • интервью по компетенциям;
  • проведения совещаний;
  • компенсации и льготы;
  • финансы для нефинансистов;
  • командообразование.

Баланс теории и практики

"В целом, максимальная занятость в неделю составляет 50 минут максимум. Обучение рассчитано на год. Такой формат был необычным для наших коллег, но мы имеем много положительных отзывов о том, что есть возможность учиться осмысленно и имплементировать знания постепенно в свою управленческую практику.

Геймификация так захватила управленцев. Jни каждый раз интересуются, кто на самом деле Мими (чат-бот, который присылает задачи участникам и отвечает на все вопросы) и кто из участников сейчас находится в ТОПе рейтинга (ведь рейтинг является анонимным).

20% теории и 80% практики, чтобы скорее внедрять в жизнь и эффективно управлять своей командой", – комментирует директор по управлению персоналом "Медиа Группы Украина" Евгений Бондаренко.

Директор по управлению персоналом "Медиа Группы Украина" Евгений Бондаренко
Директор по управлению персоналом "Медиа Группы Украина" Евгений Бондаренко

Игра имеет модульный и долговременный характер, поскольку акцент делается не на теоретических знаниях, а на изменении поведения. Это помогает шаг за шагом достигать совершенства в своей операционной деятельности и обмениваться опытом друг с другом.

Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Андрей Трофимов
Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua

В медиа с 2012 года. Пишу про спорт и технологии. Хобби - гаджеты, путешествия/

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Новости о технологиях и гаджетах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Налогами по цифровизации
Что будет с 4G и 5G в Украине
Лови связь!
Красота космоса
Лучшие астрономические фото
Фото кольцевого солнечного затмения в Тибете выиграло главную награду
Победители в других номинациях
Лучшие камерофоны 2021 года
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Опрос
Цитата дня

Рабочие места с предприятий и из офиса перенесут в дом — это, по-видимому, наиболее удивительная особенность цивилизации Третьей волны

Элвин Тофлер «Третья волна», 1980 Американский футуролог, социолог, философ
Тест-драйв
Самый дорогой спорткар Киева
14 тысяч гривен за 60 минут
И как оно?
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять