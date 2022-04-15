Вчені розкриють загадковий саркофаг, знайдений після пожежі в Нотр-Дамі

Несподівану знахідку зробили під час підготовчих робіт по реставрації шпиля церкви

Саркофаг знайшли під час реставрації собору / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчені оголосили, що розкриють таємничий саркофаг, знайдений під знаменитим собором Нтотр-Дам, виявлений після жахливої пожежі, що знищив будинок три роки тому.

Під час підготовчих робіт з відновлення стародавнього шпиля церкви минулого місяця робітники виявили саркофаг, що добре зберігся. Він похований на глибині 20 метрів серед цегляних труб опалювальної системи XIX століття.

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Але вважається, що він набагато давніший – можливо, з XIV століття.

Вчені вже заглянули в саркофаг за допомогою ендоскопічної камери, виявивши верхню частину скелета, подушку з листя, тканини та поки непізнані предмети, пише phys.org.

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Вчені та судмедексперти сподіваються визначити стать скелета та стан його здоров'я на момент поховання.

"Якщо з'ясується, що це насправді саркофаг середньовіччя, ми маємо справу з надзвичайно рідкісною практикою поховання", – сказав провідний археолог Крістоф Беньє.

Вони також сподіваються визначити соціальний статус померлого. Враховуючи місце та стиль поховання, похований може належати до еліти свого часу.

Раніше ми писали, що вчені розкрили загадку космічного кинджалу Тутанхамона. Група дослідників провела рентгенівське сканування залізного кинджала, знайденого в гробниці Тутанхамона, та виявила цікаві деталі.