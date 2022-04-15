Ученые вскроют загадочный саркофаг, найденный после пожара в Нотр-Даме

Неожиданную находку сделали во время подготовительных работ по реставрации шпиля церкви

Саркофаг нашли во время реставрации собора / Фото: Коллаж: Сегодня

Ученые объявили, что вскроют таинственный саркофаг, найденный под знаменитым собором Нтотр-Дам, обнаруженный после ужасного пожара, уничтожившего здание три года назад.

Во время подготовительных работ по восстановлению древнего шпиля церкви в прошлом месяце рабочие обнаружили хорошо сохранившийся саркофаг. Он погребен на глубине 20 метров среди кирпичных труб отопительной системы XIX века.

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Но считается, что он намного старше – возможно, с XIV века.

Ученые уже заглянули в саркофаг с помощью эндоскопической камеры, обнаружив верхнюю часть скелета, подушку из листьев, ткани и пока еще неопознанные предметы, сообщает phys.org.

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Ученые и судмедэксперты надеются определить пол скелета и состояние его здоровья на момент захоронения.

"Если выяснится, что это на самом деле саркофаг средневековья, мы имеем дело с чрезвычайно редкой практикой захоронения", – сказал ведущий археолог Кристоф Бенье.

Они также надеются определить социальный статус умершего. Учитывая место и стиль захоронения, погребенный может относиться к элите своего времени.

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