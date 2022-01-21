Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🌐 Блінкен vs Лавров 💥 Телефонні терористи 🔔 Загроза війни з Росією 😷 Новий спалах COVID-19
СЬОГОДНІ Техно

Instagram опустить на дно стрічки пости ненависті та "сумний контент"

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 січня, 16:19
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Instagram прибере вниз стрічки повідомлення, які можуть містити залякування, вести до розпалювання ненависті або заохочувати насильство
Instagram прибере вниз стрічки прикрі пости
Instagram прибере вниз стрічки прикрі пости

Instagram, який нещодавно обігнав Facebook за популярністю серед українців, пообіцяв захистити користувачів від "потенційно небезпечного контенту".

Читайте також: Можна міняти одяг та пірсинг: як працюють нові аватари у Instagram

Реклама

Соцмережа вживе суворіших заходів проти повідомлень, які можуть містити залякування чи розпалювання ненависті, або ж заохочувати насильство, йдеться у повідомленні Instagram.

Такі пости показуватимуться нижче у стрічці та історіях. Крім того, будуть відправлені на дно стрічки також "потенційно прикрі повідомлення".

Реклама

Зовсім прибирати будуть лише повідомлення, які порушують правила соцмережі. Instagram продовжить повідомляти людей, якщо їхню пост був видалени1.

Подібна політика є і у Facebook: наприклад, з 19 січня він заборонив орієнтувати рекламу на клієнтів, цікавляться релігією, здоров'ям чи ЛГБТ.

До цього компанія вже "понизила" у стрічці пости, що містили дезінформацію. Тепер під прицільний вогонь потраплять знущання, пости ненависті чи підбурювання насильства.

Реклама

Причини такої політики зрозумілі – Facebook, наприклад, наприкінці 2021 року потрапив у черговий скандал.

Соцмережу звинуватили у заробітку сотні тисяч доларів на антивакс-рекламі, в якій США звинувачували в Голокості та нацизмі.

Водночас Instagram і Facebook далеко не єдині, хто бореться з небезпечним контентом. Нещодавно Telegram заблокував понад 1000 каналів з порно та порушенням авторських прав.

Свою стрічку вносить і Google, який ще 20 грудня пообіцяв приховати небезпечний контент на дисках.

Раніше ми писали:

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
Червона планета
Щоденник марсохода
Цікаво
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
Останні новини
Більше новин
Doodle Сьогодні
21 січня. Джордж Маршалл. Цього дня 65 років тому президент США Гаррі Трумен призначив держсекретарем країни куратора ядерного проєкту, майбутнього “рятівника Європи" - автора Плана Маршалла…
Історія дня - за хвилину
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38472.03

Binance Coin (BNB)

416.65

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

122.06

Theta (THETA)

3.8

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38472.03

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

122.06

Ethereum (ETH)

2794.65

Ripple (XRP)

0.68

Купити криптовалюту

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти