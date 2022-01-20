Instagram захопив Львів: у яких соцмережах найчастіше зависають українці

Instagram вперше випередив Facebook за популярністю в Україні, тим часом TikTok став топовою соціальною мережею для аудиторії до 25 років

Українці найбільше дивляться YouTube, але Instargam став обганяти Facebook у цілій низці міст / Фото: Pixabay

Instagram за шість місяців дістав українській аудиторії на 17,3 млн користувачів, додавши 2,3 млн.

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Тим часом Facebook за півроку збільшив українську аудиторію на 800 тисяч користувачів – до 16,8 млн., повідомляється у дослідженні Plusone social impact.

Тим не менш, безперечним лідером серед усіх соцмереж у віковій групі 18+ в Україні залишається YouTube – лише його доросла аудиторія становить 23,5 млн користувачів.

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Соцмережа лідирує у всіх вікових категоріях 25+, поступившись лише TikTok (№1 для молоді).

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На третьому місці по повнолітнім користувачам знаходиться Instagram з аудиторією 15,8 млн, а на четвертому – TikTok. Додатком користуються 12 млн українців віком від 18 років.

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Незважаючи на вихід Instagram вперед, жителі більшості областей України, як і раніше, віддають перевагу Facebook.

Виняток становить вісім областей:

Харківська;

Запорізька;

Київська;

Дніпропетровська;

Чернівецька;

Рівненська;

Миколаївська.

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Facebook у топі у Київській, Львівській, Одеській та Закарпатській областях. Найбільший відсоток користувачів FB у Львові – близько 84% .

За проникненням Instagram лідирують Чернівці – 84%. Цікаво, що півроку тому Instagram випереджав Facebook серед користувачів до 30 років, тепер – до 33 років.

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Пік припадає на користувачів 21 року (1 млн – у Instagram, 390,6 тисяч – у Facebook). Починаючи з 34-х років, користувачі віддають перевагу Facebook.

Найбільше адептів FB серед 35-річних – 515,6 тисяч, та у віковій групі 65+ – 1,1 млн. Серед українців 18-35 років понад 70% користуються Facebook, понад 90% – Instagram.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Instagram почав тестувати функцію платної передплати.