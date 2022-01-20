Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💼 Суд над Порошенком ⚡ Обстріляли офіс Гордона 😷 Новий спалах COVID-19 🔔 Загроза війни з Росією
СЬОГОДНІ Техно

Instagram захопив Львів: у яких соцмережах найчастіше зависають українці

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 січня, 21:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Instagram вперше випередив Facebook за популярністю в Україні, тим часом TikTok став топовою соціальною мережею для аудиторії до 25 років
Українці найбільше дивляться YouTube, але Instargam став обганяти Facebook у цілій низці міст
Українці найбільше дивляться YouTube, але Instargam став обганяти Facebook у цілій низці міст / Фото: Pixabay

Instagram за шість місяців дістав українській аудиторії на 17,3 млн користувачів, додавши 2,3 млн.

Читайте також: Можна міняти одяг та пірсинг: як працюють нові аватари у Instagram

Реклама

Тим часом Facebook за півроку збільшив українську аудиторію на 800 тисяч користувачів – до 16,8 млн., повідомляється у дослідженні Plusone social impact.

Тим не менш, безперечним лідером серед усіх соцмереж у віковій групі 18+ в Україні залишається YouTube – лише його доросла аудиторія становить 23,5 млн користувачів.

Реклама

Соцмережа лідирує у всіх вікових категоріях 25+, поступившись лише TikTok (№1 для молоді).

Читайте також: Instagram отримав два мільярди користувачів, але приховав це

На третьому місці по повнолітнім користувачам знаходиться Instagram з аудиторією 15,8 млн, а на четвертому – TikTok. Додатком користуються 12 млн українців віком від 18 років.

Реклама

Незважаючи на вихід Instagram вперед, жителі більшості областей України, як і раніше, віддають перевагу Facebook.

Виняток становить вісім областей:

  • Харківська;
  • Запорізька;
  • Київська;
  • Дніпропетровська;
  • Чернівецька;
  • Рівненська;
  • Миколаївська.

Читайте також: Instagram дозволив користувачам змінювати свою стрічку: як це працюватиме

Facebook у топі у Київській, Львівській, Одеській та Закарпатській областях. Найбільший відсоток користувачів FB у Львові – близько 84% .

За проникненням Instagram лідирують Чернівці – 84%. Цікаво, що півроку тому Instagram випереджав Facebook серед користувачів до 30 років, тепер – до 33 років.

Читайте також: Хроніка від Instargam: чому користувачі отримали не те, що очікували

Пік припадає на користувачів 21 року (1 млн – у Instagram, 390,6 тисяч – у Facebook). Починаючи з 34-х років, користувачі віддають перевагу Facebook.

Найбільше адептів FB серед 35-річних – 515,6 тисяч, та у віковій групі 65+ – 1,1 млн. Серед українців 18-35 років понад 70% користуються Facebook, понад 90% – Instagram.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Instagram почав тестувати функцію платної передплати.

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
Червона планета
Щоденник марсохода
Цікаво
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
Останні новини
Більше новин
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

42917.89

Binance Coin (BNB)

465.56

Dogecoin (DOGE)

0.17

Litecoin (LTC)

141.15

Theta (THETA)

4.57

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

42917.89

Binance Coin (BNB)

465.56

Dogecoin (DOGE)

0.17

Ethereum Classic (ETC)

31.58

Litecoin (LTC)

141.15

Theta (THETA)

4.57

Купити криптовалюту

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти