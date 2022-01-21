Instagram опустит на дно ленты посты ненависти и "огорчительный контент"

Instagram уберет вниз ленты сообщения, которые могут содержать запугивание, вести к разжиганию ненависти или поощрять насилие

Instagram уберет вниз ленты огорчительные посты

Instagram, который недавно обогнал Facebook по популярности среди украинцев, пообещал защитить пользователей от "потенциально опасного контента".

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Соцсеть примет более строгие меры против сообщений, которые могут содержать запугивание или разжигание ненависти, или же поощрять насилие, говорится в сообщении Instagram.

Такие посты будут показываться ниже в ленте и историях. Кроме того, будут отправлены на дно ленты также "потенциально огорчительные сообщения".

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Совсем убирать будут только сообщения, которые нарушают правила соцсети. Instagram продолжит сообщать людям, если их пост был удален.

Подобная политика есть и у Facebook: например, с 19 января он запретил ориентировать рекламу на клиентов, интересующихся религией, здоровьем или ЛГБТ.

До этого компания уже "понизила" в ленте посты, которые содержали дезинформацию. Теперь под прицельный огонь попадут издевательства, посты ненависти или подстрекательство к насилию.

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Причины такой политики понятны – Facebook, например, в конце 2021 года угодил в очередной скандал.

Соцсеть обвинили в заработке сотни тысяч долларов на антивакс-рекламе, в которой США обвиняли в Холокосте и нацизме.

При этом Instagram и Facebook – далеко не единственные, кто борется с опасным контентом. Недавно Telegram заблокировал более 1000 каналов с порно и нарушением авторских прав.

Свою ленту вносит и Google, который еще 20 декабря пообещал скрыть опасный контент на своих дисках.

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