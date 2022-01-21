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Instagram опустит на дно ленты посты ненависти и "огорчительный контент"

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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21 января, 16:19
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Instagram уберет вниз ленты сообщения, которые могут содержать запугивание, вести к разжиганию ненависти или поощрять насилие
Instagram уберет вниз ленты огорчительные посты
Instagram уберет вниз ленты огорчительные посты

Instagram, который недавно обогнал Facebook по популярности среди украинцев, пообещал защитить пользователей от "потенциально опасного контента".

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Соцсеть примет более строгие меры против сообщений, которые могут содержать запугивание или разжигание ненависти, или же поощрять насилие, говорится в сообщении Instagram.

Такие посты будут показываться ниже в ленте и историях. Кроме того, будут отправлены на дно ленты также "потенциально огорчительные сообщения".

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Совсем убирать будут только сообщения, которые нарушают правила соцсети. Instagram продолжит сообщать людям, если их пост был удален.

Подобная политика есть и у Facebook: например, с 19 января он запретил ориентировать рекламу на клиентов, интересующихся религией, здоровьем или ЛГБТ.

До этого компания уже "понизила" в ленте посты, которые содержали дезинформацию. Теперь под прицельный огонь попадут издевательства, посты ненависти или подстрекательство к насилию.

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Причины такой политики понятны – Facebook, например, в конце 2021 года угодил в очередной скандал.

Соцсеть обвинили в заработке сотни тысяч долларов на антивакс-рекламе, в которой США обвиняли в Холокосте и нацизме.

При этом Instagram и Facebook – далеко не единственные, кто борется с опасным контентом. Недавно Telegram заблокировал более 1000 каналов с порно и нарушением авторских прав.

Свою ленту вносит и Google, который еще 20 декабря пообещал скрыть опасный контент на своих дисках.

Ранее мы писали:

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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