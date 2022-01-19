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Можна міняти одяг та пірсинг: як працюють нові аватари у Instagram

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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19 січня, 17:52
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Нове оновлення Instagram тепер дозволяє користувачам створювати нові аватари з ширшим вибором рис обличчя, кольору волосся та аксесуарів
Instagram дозволив користувачам одягати своїх аватарів Instagram dozvolyv korystuvacham odyahaty svoyikh avatariv
Instagram дозволив користувачам одягати своїх аватарів Instagram dozvolyv korystuvacham odyahaty svoyikh avatariv

Мультяшні аватари користувача можна створити самостійно, отримавши доступ до різноманітних функцій, розміщених на базовій моделі.

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Аватари – відносно недавня функція, яка набула великого поширення у соціальній мережі, пише Digital Information World.

Аватари – нагадаємо, віртуальні 3D-зображення користувача , які потім можна використовувати у постах, історіях, месенджерах та навіть стікерах.

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Як це працює

Функцію можна знайти в налаштуваннях, перейшовши далі обліковий запис, де і знаходиться розділ "Аватари". Раніше аватари були доступними не всім, але тепер їх можуть використовувати й українці.

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Налаштування свого аватара в соцмережі разюче нагадує ранні версії легендарної гри The Sims.

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Тепер користувач може переодягати свій аватар, змінювати йому зачіску та додавати аксесуари – від окулярів до пірсингу в носі.

Звичайно, аватару можна вибрати стать, колір шкіри, а також форму носа , брів та губ, а також додати йому косметики на обличчя.

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Віртуальна та альтернативна реальність постійно перетворюються на товар і інтегруються до нашого оточення, підкреслює видання.

Нагадаємо, раніше писали, що топ-технологією 2021 року став метавсесвіт, в ході захоплення якого весь світ сів на умовний віртуальний поїзд від The Sims .

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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