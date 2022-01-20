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Instagram вводить платну передплату: скільки це коштуватиме

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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20 січня, 15:45
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Instagram почав тестувати функцію платної підписки, але поки що можна спонсорувати лише десять акаунтів відомих акторів, блогерів, художників та спортсменів
Instagram вводить платну передплату для блогерів
Instagram вводить платну передплату для блогерів

Крім того, поки функція платної підписки працює тільки для користувачів США, але пізніше її поширять на весь світ, зокрема й на Україну.

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Блогери зможуть обирати фіксовану щомісячну вартість для підписки: від 0,99 до 99,99 долара, йдеться у повідомленні глави Instagram Адама Мосері.

Тобто потенційно українці зможуть також робити свої блоги платними на суму приблизно від 28 до 2800 гривень з одного передплатника.

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Цікаво, що комісію з доходів авторів соцмережа обіцяє не брати щонайменше до 2023 року.

До списку перших тестувальників функції потрапили 10 відомих людей:

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  • співак Alan Chikin Chow;
  • астролог Aliza like Ibiza;
  • баскетболістка Седона Прінс;
  • художник Дон Аллен Стівенсон;
  • художниця Банні Мітчел;
  • танцівниця, актриса та модель Келсі Кук;
  • блогер Еліотт Норріс;
  • блогер Lonnie IIV;
  • легкоатлетка Джордан Чайлс;
  • гімнаст Джек Джері.

Автори отримають доступ до доходів від передплати, а також бачитимуть число передплатників, нових передплатників й тих, хто від них відписався. Соцмережа додасть більше авторів найближчими місяцями.

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У Instagram буде три типи підписки, розповів також голова компанії:

  • Instagram-сториз – виділятимуться для передплатників фіолетовим кільцем;
  • Instagram-трансляції – дадуть доступ до ексклюзивних трансляцій блогера;
  • значки "передплатника" – з'являться поруч з ім'ям користувача у коментарях.

Водночас у додатка немає спеціальної технології, яка закрила б передплатникам можливість ділитися ексклюзивним контентом.

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Це означає, що вони зможуть робити скриншоти або записувати екран, але цю проблему обіцяють вирішити.

Раніше Instagram запустив нову функцію, за допомогою якої користувач зможе міняти свою стрічку.

Крім того, соцмережа обіцяла повернути хронологічну стрічку й зробила це, але користувачі отримали не зовсім те, що очікували.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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