Японці створили екоробота-горщик із щупальцями: навіщо він потрібен

Японська корпорація Panasonic представила свою незвичайну розробку – невеликого екоробота під назвою Umoz

Робот-мох шукає найкращі місця для кімнатних рослин

Головне завдання робота – зробити будинок або офіс зеленішим і дружелюбнішим, водночас він виглядає як горщик для кімнатної рослини.

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Пристрій самостійно пересувається кімнатою на своїх крихітних ніжках-щупальцях, пише gagadget.

Схоже, натхненням для його розробників стали фантастичні фільми Хаяо Міядзакі. Зовнішня частина робота покрита мохом, який широко поширений у Японії. Але головна фішка полягає у розумних функціях.

Переміщаючись, робота шукає комфортні умови для рослини. Наприклад, у сонячну погоду він знайде тінь, а в мокрий туман буде максимально рухливим та активним – такі умови сприятливі для моху.

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Розробники стверджують, що екороботи Umoz можуть комфортно жити у приватних, робітничих та громадських приміщеннях. Головна умова – регулярно поливати.

До речі, раніше ми писали, що робот звернувся за допомогою до людини на вулиці. Незвичайний випадок трапився в Естонії.