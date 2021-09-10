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Полное погружение: Samsung показал 3D телевизор, который может растягиваться

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
10 сентября, 21:43
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На выставке Global Tech Korea 2021 Samsung представил экран телевизора, который может растягиваться и деформироваться в соответствии с тем, что отображается на экране
Samsung готовит телевизор с экраном, который может растягиваться
Samsung готовит телевизор с экраном, который может растягиваться / Фото: Getty Images

Как видно на видео ниже, дисплей может придавать себе текстуру, чтобы подчеркнуть движение лавы по экрану, чтобы передать изображение более реалистично.

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По словам Джеом Дже Кима, главы Центра исследований фундаментальных технологий LG Display, который также работает над растягиваемыми телевизорами, такой дизайн возможен только благодаря OLED-технологиям, пишет techradar.com.

"По сравнению с ЖК-дисплеем, в котором используются различные и сложные компоненты, OLED имеет простую структуру и может естественным образом менять форму, а также имеет сильные стороны с точки зрения дизайна и форм-фактора", – добавил Ким.

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Отметим, что технология пока работает только на 13-дюймовом экране, так что до серийного производства еще очень далеко.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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