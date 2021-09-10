Техно
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 💥 Загострення на Донбасі 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЬОГОДНІ Техно

Повне занурення: Samsung показав 3D телевізор, який може розтягуватися

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
10 вересня, 21:43
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На виставці Global Tech Korea 2021 Samsung представив екран телевізора, який може розтягуватися і деформуватися відповідно до того, що відображається на екрані
Samsung готує телевізор з екраном, який може розтягуватися
Samsung готує телевізор з екраном, який може розтягуватися / Фото: Getty Images

Як видно на відео нижче, дисплей може надавати собі текстуру, щоб підкреслити рух лави по екрану, щоб передати зображення більш реалістично.

Читайте також: Рекордна камера в 576 мегапікселів не дістанеться смартфонам: кому пощастить

Реклама

За словами Джеом Дже Кіма, голови Центру досліджень фундаментальних технологій LG Display, який також працює над розтягуються телевізорами, такий дизайн можливий тільки завдяки OLED-технологій, пише techradar.com.

"У порівнянні з ЖК-дисплеєм, в якому використовуються різні і складні компоненти, OLED має просту структуру і може природним чином змінювати форму, а також має сильні сторони з точки зору дизайну і форм-фактора", – додав Кім.

Відзначимо, що технологія поки працює тільки на 13-дюймовому екрані, так що до серійного виробництва ще дуже далеко.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Новини про технології та гаджети
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Більше новин
Хости з майбутнього
Мули
Несподівані події, які не тільки лежать за межами наших знань, а й за межами нашого розуміння того, як влаштованіий світ
Просвіщатися
Автомобільний горосокоп
Яке ти авто?
Дізнатись
Цитата дня

Робочі місця з підприємств і з офісу перенесуть в будинок — це, мабуть, найбільш дивна особливість цивілізації Третьої хвилі

Елвін Тофлер «Третя хвиля», 1980 Американський футуролог, соціолог, філософ
Найпопулярніші в Україні

Samsung

Galaxy Note 20 5G

Apple

iPhone 12

Apple

iPhone SE (2-го покоління)

Samsung

Galaxy S20

Google

Pixel 4a 5G
Тест-драйв
Найдорожчий спорткар Києва
14 тисяч гривень за 60 хвилин
І як воно?
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти