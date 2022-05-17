Для тех, кто прозевал затмение – потрясающие снимки полной кровавой Луны

Первое майское полное лунное затмение, которое наблюдали жители двух Америк, Европы и части тихоокеанского побережья, поражает своей красотой. Погода была благосклонна к этим регионам, и сотни "звездочетов" смогли наблюдать кровавую Луну.
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А ранее мы писали, как огненный шар напугал британцев, а вдогонку взрыв: метеорит поймали 15 видеокамер веб-сайта UKMON. В минувший же викенд, вернее полное лунное затмение произошло с 15 на 16 мая, Луна находилась вблизи своей ближайшей точки к Земле.
Это позволило не только рассмотреть затмение, но и сделать потрясающие фото. То есть в такие дни полнолуние совпадает с максимальным сближением Земли и Луны, такое явление называется суперлуной.
В результате этого сближения лучи Солнца попадают на поверхность Луны через призму земной атмосферы, и спутник приобретает красно-бурый оттенок, отсюда и появилось название "кровавая Луна".
Особенно впечатлил многих снимок фотографа Мартина Бернетти, где показан захватывающий вид кровавой Луны вблизи ее пика с полосой зеленого света, которая придает поистине космический вид.
Бернетти сделал этот снимок из Сантьяго, Чили, где вид на полную луну был очень доступен. В отличие от других регионов, например Западного побережья США, где созерцать лунное затмение помешала плохая погода.
Также ранее мы писали, что спутник NASA заснял самую мощную геомагнитную бурю на Земле.