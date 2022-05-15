Огненный шар напугал британцев, а вдогонку взрыв: метеорит поймали 15 видеокамер веб-сайта UKMON

Зеленый гигант пролетел над британским небом и потом взорвался: более 250 перепуганных человек сообщили об инциденте на веб-сайте UKMON. Но сам метеорит так и не нашли

Атаку огненным метеоритом над Великобританией поймали 15 видеокамер и смартфоны очевидцев / Фото: istockphoto.com, unsplash.com

Сотни людей сообщили, что видели "ярко-зеленый" огненный шар по всей Англии и Уэльсу, а после его падения раздался мощный взрыв. По данным Британской метеорной сети (UKMON), которая управляет сетью из 153 камер обнаружения.

Эти камеры фиксируют метеоры и болиды по всей Великобритании, огненный шар был зафиксирован пятнадцатью камерами обнаружения. После записи фотографий и видео на свои видеорегистраторы и видеодомофоны более 250 человек сообщили об инциденте на веб-сайте UKMON (согласно BBC News ).

Реклама

Более 250 британцев сообщили об уведенном инциденте на веб-сайте UKMON / Фото: www.sciencetimes.com

Так, пока Британию атакует метеорит, на Марсе нашли воду – подтвердила разведка NASA. Согласно UKMON, в других сообщениях писали, что огненный шар был зеленого цвета, что указывает на то, что в составе метеороида в основном магний.

Ричард Касерек, основатель UK Meteor Network, сообщил, что конечная высота упомянутого огненного шара составляет примерно 30 километров над землей, а скорость — 6,9 километра в секунду. По словам Качерека, данные указывают на то, что возможен еще один прилет другого метеорита.

Реклама

Ни одна часть якобы упавшего метеорита не была официально обнаружена после трех недель поисков / Фото: Science Alert

Зафиксированный недавно камерами камень, вероятно, старше Земли и может помочь ученым узнать больше о Солнечной системе. Однако, несмотря на несколько "очень многообещающих" материалов, о которых сообщали астрономы, ни одна часть метеорита не была официально обнаружена после трех недель поисков.

Также ране мы писали, что ученые получили первое фото новой гигантской черной дыры из самого сердца галактики Млечного Пути.