Apple рассекретили: ждите три новых яблочных Mac M2, уверен разработчик

Apple готовит три новых Mac M2, хотя публично компания заявляла, что грядет новый Mac Pro. Пакет ПО уже есть в сети несколько месяцев, и некоторые пользователи уже его скачали

Apple готовит три новых Mac M2, хотя до этого компания публично заявила , что грядет новый Mac Pro / Фото: AppleInsider, freepik.com

Apple готовит три новых Mac M2 – ссылки на идентификаторы моделей трех новых компьютеров Mac на базе M2 были обнаружены в неуказанном коде Apple, скорее всего, в macOS.

Также мы писали, что интернет Starlink будет доступен в самолетах и поездах. Однако один из разработчиков обнаружил конкретные ссылки на еще не выпущенные модели M2. Это Пьер Блазкес, который не указал, в каком коде Apple были найдены отсылки, но подтвердил, почему он уверен, что это M2.

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Однако в Apple заявили, что M1 закончен, поэтому тройка — Mac14,5; Мак14,6; и Mac14,8 — это почти наверняка новые модели М2. были обнаружены в неуказанном коде Apple, скорее всего, в macOS.

Разработчик обнаружил конкретные ссылки на еще не выпущенные модели M2, о чем написал в твиттере

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Идентификаторы были извлечены из файла, заархивированного в общедоступном программном пакете, — также сообщил Блазкес, – Больше никаких ресурсов пользовательского интерфейса или чего-то действительно "сочного" (иначе бы не написал в Твиттере).

С учетом того, что M1 "пробился" на несколько компьютеров Mac, получивших признание критиков, неудивительно, что M2 также появится в большем количестве. Однако теперь, о чем написал в твиттере.

Блазкес подчеркивает, что это информация из общедоступного программного обеспечения, и она никоим образом не претендует на утечку инсайдеров.

Забавный факт: пакет программного обеспечения находится в сети уже несколько месяцев, — продолжает Блазкес, — другие скачали его задолго до меня.

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