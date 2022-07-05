Apple розсекретили: чекайте на три нові яблучні Mac M2, упевнений розробник

Apple готує три нові Mac M2, хоча публічно компанія заявляла, що випускатиме новий Mac Pro. Пакет ПЗ вже є в мережі кілька місяців, і деякі користувачі його вже скачали

Apple готує три нових Mac M2, хоча до цього компанія публічно заявила, що настане новий Mac Pro / Фото: AppleInsider,

Apple готує три нові Mac M2 – посилання на ідентифікатори моделей трьох нових комп'ютерів Mac на базі M2 були виявлені у невказаному коді Apple, швидше за все, у macOS.

Також ми писали, що інтернет Starlink буде доступний у літаках та поїздах. Однак один із розробників виявив конкретні посилання на ще не випущені моделі M2. Це П'єр Блазкес, який не вказав, у якому коді Apple було знайдено відсилання, але підтвердив, чому він упевнений, що це M2.

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Однак у Apple заявили, що M1 закінчено, тому трійка Mac14,5; Мак14,6; і Mac14,8 – це майже напевно нові моделі М2. були виявлені в невказаному коді Apple, швидше за все в macOS.

Розробник виявив конкретні посилання на ще не випущені моделі M2, про що написав у твіттері

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Ідентифікатори були вилучені з файлу, заархівованого в загальнодоступному програмному пакеті, – також повідомив Блазкес, – Більше ніяких ресурсів інтерфейсу користувача або чогось дійсно "соковитого" (інакше б не написав у Твіттері).

З урахуванням того, що M1 "пробився" на кілька комп'ютерів Mac, які отримали визнання критиків, не дивно, що M2 також з'явиться у більшій кількості. Однак тепер, про що написав у твіттері

Блазкес наголошує, що це інформація із загальнодоступного програмного забезпечення, і вона аж ніяк не претендує на витік інсайдерів.

Цікавий факт: пакет програмного забезпечення знаходиться в мережі вже кілька місяців, — продовжує Блазкес, — інші завантажили його задовго до мене.

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