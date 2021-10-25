Коронавирус покажется сказкой: таяние вечной мерзлоты освободит новые вирусы и бактерии

Таяние вечной мерзлоты в Арктике может привести к высвобождению устойчивых к антибиотикам бактерий, неоткрытых вирусов и даже радиоактивных отходов ядерных реакторов времен холодной войны

Таяние вечной мерзлоты может освободить неизвестные вирусы / Фото: Pixabay

Вечная мерзлота покрывает около 23 миллионов квадратных километров в северном полушарии, а возраст большей ее части составляет до миллиона лет – чем глубже, тем старше.

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Из-за изменения климата, по расчетам ученых, к 2100 году может быть потеряно до двух третей приповерхностной вечной мерзлоты.

Таяние выделяет в атмосферу парниковые газы – углекислый газ и метан, а также вызывает резкие изменения ландшафта, но последствия могут быть куда масштабнее, пишет phys.org.

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Вечная мерзлота на глубине более трех метров является одной из немногих сред на Земле, которая не подвергалась воздействию современных антибиотиков. Было обнаружено, что более 100 разнообразных микроорганизмов в глубокой вечной мерзлоте Сибири устойчивы к антибиотикам.

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По мере таяния эти бактерии могут смешаться с талой водой и создать новые устойчивые к антибиотикам штаммы.