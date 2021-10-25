Коронавирус покажется сказкой: таяние вечной мерзлоты освободит новые вирусы и бактерии

Вечная мерзлота покрывает около 23 миллионов квадратных километров в северном полушарии, а возраст большей ее части составляет до миллиона лет – чем глубже, тем старше.
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Из-за изменения климата, по расчетам ученых, к 2100 году может быть потеряно до двух третей приповерхностной вечной мерзлоты.
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Таяние выделяет в атмосферу парниковые газы – углекислый газ и метан, а также вызывает резкие изменения ландшафта, но последствия могут быть куда масштабнее, пишет phys.org.
Вечная мерзлота на глубине более трех метров является одной из немногих сред на Земле, которая не подвергалась воздействию современных антибиотиков. Было обнаружено, что более 100 разнообразных микроорганизмов в глубокой вечной мерзлоте Сибири устойчивы к антибиотикам.
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По мере таяния эти бактерии могут смешаться с талой водой и создать новые устойчивые к антибиотикам штаммы.