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Коронавирус покажется сказкой: таяние вечной мерзлоты освободит новые вирусы и бактерии

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
25 октября, 20:50
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Таяние вечной мерзлоты в Арктике может привести к высвобождению устойчивых к антибиотикам бактерий, неоткрытых вирусов и даже радиоактивных отходов ядерных реакторов времен холодной войны
Таяние вечной мерзлоты может освободить неизвестные вирусы
Таяние вечной мерзлоты может освободить неизвестные вирусы / Фото: Pixabay

Вечная мерзлота покрывает около 23 миллионов квадратных километров в северном полушарии, а возраст большей ее части составляет до миллиона лет – чем глубже, тем старше.

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Из-за изменения климата, по расчетам ученых, к 2100 году может быть потеряно до двух третей приповерхностной вечной мерзлоты.

Таяние выделяет в атмосферу парниковые газы – углекислый газ и метан, а также вызывает резкие изменения ландшафта, но последствия могут быть куда масштабнее, пишет phys.org.

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Вечная мерзлота на глубине более трех метров является одной из немногих сред на Земле, которая не подвергалась воздействию современных антибиотиков. Было обнаружено, что более 100 разнообразных микроорганизмов в глубокой вечной мерзлоте Сибири устойчивы к антибиотикам.

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По мере таяния эти бактерии могут смешаться с талой водой и создать новые устойчивые к антибиотикам штаммы.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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