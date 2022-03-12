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Що залишилося від аеропорту у Гостомелі: нові супутникові знімки

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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12 березня, 18:44
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Гостомель і аеропорт Антонов, що знаходиться на його околицях, стали одними з найгарячіших точок протистояння української армії з російськими окупантами
Аеропорт Антонова до і після вторгнення російської армії
Аеропорт Антонова до і після вторгнення російської армії / Фото: Wikipedia, REUTERS, Колаж: Сьогодні

На нових супутникових знімках помітні наслідки боїв. Нагадаємо, внаслідок обстрілу росіяни знищили один із найбільших та найпотужніших літаків у світі – АН-225 "Мрія".

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На супутниковому фото видно лише рештки ангару, де зберігався літак-гігант.

На іншому знімку видно, як догорають споруди на території аеропорту, стоять розбомблені літаки, а також залишки знищеної російської техніки. Вона розкидана там усюди.

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Також із супутника зняли артилерійський обстріл позицій окупанта. Вогонь застав російські війська у полі.

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А так аеропорт Антонов виглядав до приходу "визволителів".

Аеропорт Антонів. Фото: Wikipedia

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