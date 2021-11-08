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У кораблі Ілона Маска так і не полагодили туалет, астронавтам доведеться використовувати підгузки

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
8 листопада, 12:19
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Астронавтка NASA, що знаходиться на борту Міжнародної космічної станції, визнала, що неполадка з туалетом на кораблі Crew Dragon компанії SpaceX змусить астронавтів використовувати підгузки
Астронавти носитимуть підгузки в кораблі Ілона Маска
Астронавти носитимуть підгузки в кораблі Ілона Маска / Фото: Twitter

У понеділок, 8 листопада, місія Crew-2 має повернутись із МКС на Землю. Назад їх поверне корабель Crew Dragon, проте політ буде менш комфортним, ніж передбачалося.

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Під час польоту громадянської місії Inspiration4 у екіпажу капсули Crew Dragon виникли проблеми з туалетом.

SpaceX поки не вдалося усунути проблеми, тому астронавтам під час майбутнього польоту доведеться використовувати підгузки.

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"Космічний політ сповнений безлічі дрібних проблем, і це лише одна проблема, з якою ми зіткнемося і про яку ми подбаємо в нашій місії", – зізналася астронавт NASA Меган Макартур в інтерв'ю Space.com.

Меган Макартур. Фото: twitter

Інженери з'ясували, що проблема з туалетами на Crew Dragon полягала у витоку відходів під підлогу корабля і стосувалася не лише конкретного модуля. Втім, жодної небезпеки для корабля це не мало.

Тим не менш, SpaceX необхідно модернізувати туалети на кожному космічному кораблі Crew Dragon, включаючи той, який наразі з'єднаний з космічною станцією, але зробити це можна буде лише після повернення на Землю.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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