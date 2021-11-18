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ТОП-10 найгірших паролів 2021 року: що обирають у світі та в Україні

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
18 листопада, 07:29
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Незважаючи на постійні попередження про використання генератора паролів для створення надійних ключів, багато хто, як і раніше, використовують слабкі паролі
Названі найпопулярніші паролі у 2021 році
Названі найпопулярніші паролі у 2021 році / Фото: Pixabay

NordPass випустив новий звіт із докладним описом 200 найпоширеніших паролів за 2021 рік. Другий рік поспіль найпопулярнішим паролем залишається 123456. Він же – найгірший.

Фактично, це був найпопулярніший пароль у 43 із 50 проаналізованих країнах, за ним слідували 123456789, 12345 (найпопулярніший пароль у 2019 році), qwerty і просто password. Не варто нагадувати, що зламати такий пароль можна менше, ніж за секунду.

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ТОП-10 найлегших паролів у 2021 році:

"На жаль, паролі стають дедалі слабшими, і люди, як і раніше, не дотримуються належної гігієни паролів.

Важливо розуміти, що паролі – це ворота у наше цифрове життя.

Оскільки ми проводимо все більше і більше часу в Інтернеті, стає надзвичайно важливо дбати про нашу кібербезпеку", – прокоментував результати звіту генеральний директор NordPass Йонас Каркліс.

Найпопулярніші паролі в Україні:

Залежно від країни серед популярних паролів зустрічаються або спортивні команди (Ліверпуль у Великій Британії), або відомі бренди (Guinness в Ірландії).

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Також компанія провела паралелі у виборі паролів у жінок та чоловіків. NordPass виявив, що жінки схильні використовувати паролі, пов'язані з музикою, такі як "onedirection" або "justinbieber", в той час як чоловіки віддають перевагу таким назвам груп, як "Metallica" і "slipknot".

Ще одна ключова відмінність між статями полягає в тому, що в цілому жінки використовують більш позитивні та лагідні слова, тоді як чоловіки більше люблять використовувати ненормативну лексику під час створення паролів.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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