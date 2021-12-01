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Киберсвистки от Илона Маска раскупили за пару часов и уже продают за 2200 долларов

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
1 декабря, 15:15
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Илон Маск представил в Twitter последний товар компании Tesla: свисток из нержавеющей стали под названием Cyberwhistle
Илон Маск показал киберсвисток в форме электропикапа
Илон Маск показал киберсвисток в форме электропикапа

Новые киберсвистки от компании Tesla были раскуплены через несколько часов после того, как гендиректор компании выложил линк на них у себя в Twitter.

Илон Маск 1 декабря представил последний товар Tesla – свисток Cyberwhistle в форме электрического пикапа Cybertruck.

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Цена, указанная сейчас на сайте, – $50, там же отмечено, что купить новинку уже нельзя.

Cyberwhistle изготовлен из медицинской нержавеющей стали с полированной отделкой и имеет встроенную функцию крепления. Реселлеры уже разместили его на eBay за 2250 долларов.

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Представляя продукт, Маск напомнил о салфетке Apple из микрофибры за 19 долларов для очистки экрана своих устройств.

"Не тратьте деньги на эту глупую салфетку от Apple, купите вместо этого наш свисток!" – пошутил он.

Напомним, ранее Илон Маск заговорил о рисках банкротства для Space X.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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