Киберсвистки от Илона Маска раскупили за пару часов и уже продают за 2200 долларов

Илон Маск представил в Twitter последний товар компании Tesla: свисток из нержавеющей стали под названием Cyberwhistle

Илон Маск показал киберсвисток в форме электропикапа

Новые киберсвистки от компании Tesla были раскуплены через несколько часов после того, как гендиректор компании выложил линк на них у себя в Twitter.

Илон Маск 1 декабря представил последний товар Tesla – свисток Cyberwhistle в форме электрического пикапа Cybertruck.

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Цена, указанная сейчас на сайте, – $50, там же отмечено, что купить новинку уже нельзя.

Cyberwhistle изготовлен из медицинской нержавеющей стали с полированной отделкой и имеет встроенную функцию крепления. Реселлеры уже разместили его на eBay за 2250 долларов.

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Представляя продукт, Маск напомнил о салфетке Apple из микрофибры за 19 долларов для очистки экрана своих устройств.

"Не тратьте деньги на эту глупую салфетку от Apple, купите вместо этого наш свисток!" – пошутил он.

Напомним, ранее Илон Маск заговорил о рисках банкротства для Space X.